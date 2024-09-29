Midyat'ta Öğrenciler 'Sıfır Atık' Projesiyle Çevre Temizliği Yapıyor

MARDİN'in Midyat ilçesinde Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Sıfır Atık' projesine destek olmak amacıyla, geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri çöp toplama aparatıyla, ilçenin tarihi sokaklarında çevre temizliği yaptı. Projenin danışmanlığı yapan Coğrafya Öğretmeni Ferda Keklik, "Amacımız, çöp niyetiyle dışarıya atılmış malzemelerden üretim yapmak ve ürettiğimiz o aparatla da çevreyi temizlemek. Bunu yaparken de kirlenmeden yapmaktır" dedi.

Midyat ilçesinde Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 27 Eylül 2017'de başlattığı 'Sıfır Atık' projesine destek olmak amacıyla, 'Kirlenmeden temizliyoruz' isimli sosyal sorumluluk etkinliği düzenlendi. Coğrafya Öğretmeni Ferda Keklik'in danışmanlığında öğrenciler, evlerinde ve çevrelerindeki kullanılmayan, atıl durumda olan bisiklet freni aparatları, paspas ve uzun tahta saplarını toplayarak, tornavida ve pense gibi malzemelerle okulun atölyesinde 50 çöp toplama aparatı üretti. Öğrenciler, daha sonra bu aparatlarla ilçedeki tarihi sokakları temizledi.

Okul Müdürü Şehmus Tunç, projenin ilçe turizmi için önemli olduğunu belirterek, "Ferda öğretmenimiz Ar-Ge çalışması sonucunda bir aparat geliştirdi. Bu aparat ile öğrencilerimiz çöplere dokunmadan onları alıp şehrimizin daha temiz hale gelmesi için uğraştılar ve bunu gerçekleştirdiler. Şehrimiz, bir turizm şehri. Temiz görünmesi bizim için çok önemli" diye konuştu.

'GERİ DÖNÜŞÜME DE KATKI SAĞLADIK'

Aparatların atıl durumda olan malzemelerden üretildiğini, bu sayede geri dönüşüme de katkı sağladıklarını belirten Keklik, "Projemizin üç farklı ayağı var; bunlardan bir tanesi geri dönüşüm. Atıl durumdaki malzemelerden çocukların üreticilik yanını geliştirebilecek, aynı zamanda da çevre temizliğine katkı sağlayacak aparatları önce tasarladık. Buradaki temel sloganımız 'Kirlenmeden temizlemek', yani 'çocuklar çevre temizliğini yapsınlar ama bu süreçte de kendileri zarar görmesinler' diye. Projedeki temel amacımız, hazırı kullanan çocuklar veya bireyler yetiştirmek yerine, maarif modele uygun örnek öğrenciler yani üreterek ve ürettiğini de kullanarak topluma kazandıran bireyler yetiştirmektir. Bunların hiçbiri satın alınan ürünler değil. Her bir öğrencinin kendi evinde, çevresinde, komşusunda, eşinde, dostunda kullanmadığı atıl durumdaki malzemelerden üretildi. Aparatlarımızın hiçbiri birbirine benzemiyor. Birisi bisikletin freninden yapmış, başkası saç tokasından yapmış, başkası temizlik sopasından, birisi metal çubuktan, kimin elinde ne varsa. Amacımız, çöp niyetiyle dışarıya atılmış malzemelerden üretim yapmak ve ürettiğimiz o aparatla da çevreyi temizlemek" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Yasemin Birol, "Midyat'a böyle bir proje kazandırdığımız için çok mutluyuz. Arkadaşlarımla beraber bu işte çok ileri gideceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Kübra Ağırman ise "Burada çevremizin çok kirlendiğini gördük. Öğretmenimizle beraber aparatlar oluşturmaya karar verdik. Midyat çok tarihi bir yer, birçok turist geliyor buraya. Aynı zamanda çevrenin temiz gözükmemesi göz kirliliğine sebep oluyor. Kötü görünüyor" dedi.