Üye Girişi
Haberler

Midyat'ta Öğrenciler 'Sıfır Atık' Projesiyle Çevre Temizliği Yapıyor

Midyat'ta Öğrenciler 'Sıfır Atık' Projesiyle Çevre Temizliği Yapıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MARDİN'in Midyat ilçesinde Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Sıfır Atık' projesine destek olmak amacıyla, geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri çöp toplama aparatıyla, ilçenin tarihi sokaklarında çevre...

MARDİN'in Midyat ilçesinde Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Sıfır Atık' projesine destek olmak amacıyla, geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri çöp toplama aparatıyla, ilçenin tarihi sokaklarında çevre temizliği yaptı. Projenin danışmanlığı yapan Coğrafya Öğretmeni Ferda Keklik, "Amacımız, çöp niyetiyle dışarıya atılmış malzemelerden üretim yapmak ve ürettiğimiz o aparatla da çevreyi temizlemek. Bunu yaparken de kirlenmeden yapmaktır" dedi.

Midyat ilçesinde Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 27 Eylül 2017'de başlattığı 'Sıfır Atık' projesine destek olmak amacıyla, 'Kirlenmeden temizliyoruz' isimli sosyal sorumluluk etkinliği düzenlendi. Coğrafya Öğretmeni Ferda Keklik'in danışmanlığında öğrenciler, evlerinde ve çevrelerindeki kullanılmayan, atıl durumda olan bisiklet freni aparatları, paspas ve uzun tahta saplarını toplayarak, tornavida ve pense gibi malzemelerle okulun atölyesinde 50 çöp toplama aparatı üretti. Öğrenciler, daha sonra bu aparatlarla ilçedeki tarihi sokakları temizledi.

Okul Müdürü Şehmus Tunç, projenin ilçe turizmi için önemli olduğunu belirterek, "Ferda öğretmenimiz Ar-Ge çalışması sonucunda bir aparat geliştirdi. Bu aparat ile öğrencilerimiz çöplere dokunmadan onları alıp şehrimizin daha temiz hale gelmesi için uğraştılar ve bunu gerçekleştirdiler. Şehrimiz, bir turizm şehri. Temiz görünmesi bizim için çok önemli" diye konuştu.

'GERİ DÖNÜŞÜME DE KATKI SAĞLADIK'

Aparatların atıl durumda olan malzemelerden üretildiğini, bu sayede geri dönüşüme de katkı sağladıklarını belirten Keklik, "Projemizin üç farklı ayağı var; bunlardan bir tanesi geri dönüşüm. Atıl durumdaki malzemelerden çocukların üreticilik yanını geliştirebilecek, aynı zamanda da çevre temizliğine katkı sağlayacak aparatları önce tasarladık. Buradaki temel sloganımız 'Kirlenmeden temizlemek', yani 'çocuklar çevre temizliğini yapsınlar ama bu süreçte de kendileri zarar görmesinler' diye. Projedeki temel amacımız, hazırı kullanan çocuklar veya bireyler yetiştirmek yerine, maarif modele uygun örnek öğrenciler yani üreterek ve ürettiğini de kullanarak topluma kazandıran bireyler yetiştirmektir. Bunların hiçbiri satın alınan ürünler değil. Her bir öğrencinin kendi evinde, çevresinde, komşusunda, eşinde, dostunda kullanmadığı atıl durumdaki malzemelerden üretildi. Aparatlarımızın hiçbiri birbirine benzemiyor. Birisi bisikletin freninden yapmış, başkası saç tokasından yapmış, başkası temizlik sopasından, birisi metal çubuktan, kimin elinde ne varsa. Amacımız, çöp niyetiyle dışarıya atılmış malzemelerden üretim yapmak ve ürettiğimiz o aparatla da çevreyi temizlemek" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Yasemin Birol, "Midyat'a böyle bir proje kazandırdığımız için çok mutluyuz. Arkadaşlarımla beraber bu işte çok ileri gideceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Kübra Ağırman ise "Burada çevremizin çok kirlendiğini gördük. Öğretmenimizle beraber aparatlar oluşturmaya karar verdik. Midyat çok tarihi bir yer, birçok turist geliyor buraya. Aynı zamanda çevrenin temiz gözükmemesi göz kirliliğine sebep oluyor. Kötü görünüyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi Borsa İstanbul Emine Erdoğan Midyat

Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar

ABD'den gelen telefon sonrası 80 ton patlayıcı atmışlar

 Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı

Bakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı

 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş

Polisi şehit eden suç makinesiyle ilgili isyan ettiren detay
Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı

Büyük hata pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatsa Belediyespor - Adıyaman FK Maçı Bilgileri Fatsa Belediyespor Adıyaman FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Fatsa Belediyespor Adıyaman FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatsa Belediye Mazıdağı Fosfat Spor - Çayeli Spor Maçı Bilgileri Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor Maçı Hakkında Diyarbekir Spor - Karacabey Belediye Maçı Hakkında Afyonspor - Isparta 32 Maçının Yayın Bilgisi Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Diyarbekir Spor Karacabey Belediye CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Diyarbekir Spor Karacabey Belediye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Silivrispor-Balıkesirspor Maçı Detayları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });