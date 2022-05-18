Öğrencilerden 19 Mayıs'a özel ay yıldız koreografisi - Haberler

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Öğrencilerden 19 Mayıs'a özel ay yıldız koreografisi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenciler, 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı nedeniyle ay yıldızlı koreografi oluşturdu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenciler, 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı nedeniyle ay yıldızlı koreografi oluşturdu.

Siverek Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından okul bahçesinde bir gösteri gerçekleştirildi. Öğrenciler, 10. Yıl Marşı eşliğinde belirlenen sıraya geçerek ay yıldız oluşturdu. Türk bayrağı da taşıyan öğrencilerin koreografisi havadan görüntülendi. Gösteride 800 öğrencinin yer aldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Selahaddin Eyyubi, Şanlıurfa, gençlik, Mayıs, Yerel, Güncel, Haberler

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