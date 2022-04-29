Öğrenciler, 'zimem defteri' uygulamasıyla 4 bakkaldaki borçları ödedi

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de Selimiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, ramazan ayında düzenledikleri proje ile Osmanlı döneminden bugüne ulaşan 'zimem defteri' uygulamasını hayata geçirip, dar gelirlilerin 4 bakkaldaki borçlarını ödedi.

Selimiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, zimem defteri (borç defteri) uygulamasını ramazan ayında hayata geçirdi. Okul müdürü Fatih Ot ve öğretmenleri ile birlikte 3 mahallede bakkalları ziyaret eden öğrenciler, 4 bakkalın zimem defterlerini satın alarak topladıkları paraları esnafa verdi. Okul müdürü Fatih Ot, zimem defteri uygulamasının, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2023 vizyon projeler, değerler ve karakter eğitim projesi çerçevesinde hayata geçirildiğini belirterek, "Bugün gençlerimizle beraber ihtiyaç sahibi ailelerin, çoktandır borçlarını ödeyemeyen ailelerin borçlarını kapatmak üzere Edirne'nin mahallelerindeyiz. İhtiyaç sahibi ailelerin bakkallarda yazdırmış olduğu ve çoktan beri de ödeyemedikleri borçlarını tespit ettik. Çocuklarımız da kendi harçlıklarından biriktirdikleri bakiyelerle ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Burada 3 taraf sevindi. Hem borcu olan insanlar, hem bakkallar, hem de çocuklar sevindi. Hem de yaparak ve yaşayarak bir eğitim imkanı buldular. Hayatları boyunca unutamayacakları güzel bir tecrübe edindiklerini düşünüyoruz" dedi.

Babademirtaş Mahallesi esnafı Hasan Hüseyin Savaş da öğrencilere zimem defterini satın almaları nedeniyle teşekkür ederek, "Birkaç müşterimizin çoktan beri ödeyemediği borçlarını, kardeşlerimizin getirdikleri paralarla ödeyeceğiz. Allah razı olsun, teşekkür ederiz" dedi.