Öğrenciler YÖK'ü Protesto Etti: 'Eşit ve Bilimsel Eğitim Hakkımız Gaspa Uğruyor'

Haber: Belçim KILIÇKIRAN/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Yükseköğretim Kurulu'nun kuruluş yıldönümünde İstanbul Üniversitesi önünde toplanan öğrenciler açıklama yaptı. Öğrenciler, "YÖK'ün kuruluşunun üzerinden 44 yıl geçmesine rağmen, baskı ve denetim anlayışı hala sürüyor" ifadelerini kullandı. Yurtlarda güvenlik ve denetim eksikliğine dikkat çeken öğrenciler üniversite yemekhanelerinde artan zamlar ve sağlıksız yemeklerin öğrencilerin beslenme hakkını ihlal ettiği belirtti.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kuruluş yıldönümünde İstanbul Üniversitesi önünde toplanan öğrenciler, "YÖK, kayyum ve çete düzenine karşı örgütlü mücadeleyi büyüteceğiz" diyerek eylem yaptı. Öğrencilerin açıklamasında YÖK'ün, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından sermayenin ve siyasi iktidarın ihtiyaçlarına göre şekillendirilen bir kurum olarak kurulduğu savunuldu. Öğrenciler, "YÖK'ün kuruluşunun üzerinden 44 yıl geçmesine rağmen, baskı ve denetim anlayışı hala sürüyor" ifadelerini kullandı.

"Eşit, parasız, bilimsel eğitim hakkımız gasp ediliyor"

Öğrenciler, AKP-MHP iktidarının üniversiteleri kontrol altına almaya çalıştığını belirterek, "Eşit, parasız, bilimsel ve anadilde eğitim hakkımız yok sayılıyor. Üniversiteler, öğrencilerin değil sermayenin taleplerine göre şekillendiriliyor" dedi. Kayyum atamalarıyla birlikte öğrencilerin söz, yetki ve karar hakkının ellerinden alındığı, özgürlüklerin kısıtlandığı ve geleceğin karartıldığı vurgulandı.

"Barınma, beslenme ve yurt sorunları"

Açıklamada, öğrencilerin karşılaştığı ekonomik ve barınma sorunlarına da dikkat çekildi, "Yurtlarda Zeren Ertaş cinayetinde olduğu gibi güvenlik ve denetim eksikliği devam ediyor. Cevizlibağ KYK yurdunda yaşanan taciz ve tehditlere karşı öğrenciler yalnız bırakılıyor." denildi.

Ayrıca üniversite yemekhanelerinde artan zamlar ve sağlıksız yemeklerin öğrencilerin beslenme hakkını ihlal ettiği belirtildi.

19 Mart eylemlerine vurgu

Öğrenciler, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün; 19 Mart'ta yapılan gençlik eylemlerini de anımsatarak, "Bu isyan, gençliğin 'artık yeter' demesiydi. Yıllardır baskı altında tutulan, geleceği çalınan gençliğin çığlığıydı... 19 Mart Direnişi, bu çürümüş düzenden çıkış arayışıdır" denildi.

"Faşizme karşı omuz omuza"

Öğrenci açıklamasında son dönemde üniversitelerde yaşanan polis ve özel güvenlik müdahaleleri de kınandı. "Hacettepe ve Ankara Üniversitesi'nde öğrenciler üzerindeki baskılar artıyor. 19 Mart Direnişi'nden korkan siyasi iktidar, faşist çetelerle saldırılarını sürdürüyor. Bizler bu saldırılara karşı birleşik mücadelemizi büyüteceğiz" mesajı verildi. Eylem boyunca öğrenciler sık sık "faşizme karşı omuz omuza, YÖK kalkacak polis gidecek üniversiteler bizimle özgürleşecek, yaşasın öğrenci dayanışması" sloganlarını attılar.

"Kadın ve LGBTİ+ öğrencilere yönelik şiddete tepki"

Açıklamada kadın ve LGBTİ+ bireylere yönelik artan şiddet, taciz ve tehditlere de değinilerek, "Kampüslerimizde yaşanan taciz, tecavüz ve cinayetler kayyumlar eliyle aklanmak isteniyor. Bu düzene sessiz kalmayacağız; yaşamlarımıza ve geleceğimize sahip çıkacağız." ifadelerine yer verildi.