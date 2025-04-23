23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrenciler Yeşilay Rize Şubesi'ni ziyaret etti.

Yeşilay Rize Şube Başkanı Selçuk Beşikçi ile sohbet eden öğrenciler, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin fikirleriyle kendilerine ışık tuttuklarını belirten Beşikçi, "Farkındalık çalışmalarında bize fikirler verdiler. İnşallah tez vakit bu fikirlerle birlikte onlardan aldığımız bilgilerle daha güzel çalışmalar sergileyeceğiz." dedi.

Yeşilay'ın bağımlılıkla ilgili mücadelesinin resmini yapan ilkokul öğrencisi Zeynep Asya Altuntaş, sigara, alkol ve kumarın bırakılması gereken kötü alışkanlıklar olduğunu belirtti.

Hatice Beyza Eyüp ise bilgisayar ve tablet ile geçirilen zaman yerine parkta oyun oynamanın, test çözmenin daha faydalı olacağını söyledi.