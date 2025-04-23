İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
Deprem anı İstanbul'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

6.2'lik deprem anı güvenlik kamerasında

Öğrenciler Yeşilay Rize Şubesi'ni Ziyaret Etti

Öğrenciler Yeşilay Rize Şubesi'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Rize'deki öğrenciler Yeşilay Rize Şubesi'ni ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele konusundaki çalışmalar hakkında bilgi aldılar ve fikirlerini paylaştılar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrenciler Yeşilay Rize Şubesi'ni ziyaret etti.

Yeşilay Rize Şube Başkanı Selçuk Beşikçi ile sohbet eden öğrenciler, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin fikirleriyle kendilerine ışık tuttuklarını belirten Beşikçi, "Farkındalık çalışmalarında bize fikirler verdiler. İnşallah tez vakit bu fikirlerle birlikte onlardan aldığımız bilgilerle daha güzel çalışmalar sergileyeceğiz." dedi.

Yeşilay'ın bağımlılıkla ilgili mücadelesinin resmini yapan ilkokul öğrencisi Zeynep Asya Altuntaş, sigara, alkol ve kumarın bırakılması gereken kötü alışkanlıklar olduğunu belirtti.

Hatice Beyza Eyüp ise bilgisayar ve tablet ile geçirilen zaman yerine parkta oyun oynamanın, test çözmenin daha faydalı olacağını söyledi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.