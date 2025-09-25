Öğrenciler 'Yeşil Gelecek' İçin Pedal Çevirdi

Sakarya'da Almanya ve Türkiye'den liseli öğrenciler, "yeşil gelecek" için pedal çevirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrenci hareketliliği kapsamında partner okul olan Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesi ve Almanya'dan gelen 30. Oberschule Lisesi öğrencileri, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ve Aziz Duran Parkı'nda bisiklet sürdü.

Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan bisiklet projeleri, yatırımlar ve etkinlikler hakkında bilgilendirildi.

Söğütlü'de özel gereksinimli bireylere hakları anlatıldı

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Söğütlü ilçesinde özel gereksinimli bireylere haklarını anlattı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Söğütlü Belediyesi Meclis Salonu'nda özel bireylerin yasal hakları ve bunları nasıl kullanılabilecekleri sosyal hizmet uzmanı Enise Tuna tarafından anlatıldı.

Karapürçek'te Sosyal Gelişim Merkezi inşa ediliyor

Karapürçek'te 6. Sosyal Gelişim Merkezi yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1300 metrekare alandaki merkezde 120 kişilik seminer salonu, 5 farklı eğitim sınıfı, atölyeler, kreş alanı, idari ofisler, kafeterya ve dinlenme alanları yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer yerilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tesisin her yaştan vatandaşa hitap edeceğini belirterek, merkezin ilçenin sosyal yapısını güçlendireceğini aktardı.

Alemdar, itfaiye personelini ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, itfaiye personelini makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Alemdar, İtfaiyecilik Haftası kapsamında daire başkanı Vedat Selamet ve beraberindeki itfaiye mensuplarını makamında misafir etti.

Alemdar, emeklerinden dolayı itfaiye personeline teşekkür etti.