Haberler

Ardahan, Tunceli, Erzincan ve Kars'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan, Tunceli, Erzincan ve Kars'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline başladı. Vali ve eğitimciler, öğrencilere karne dağıtarak tatilde kitap okumalarını ve dinlenmelerini önerdi.

Ardahan, Tunceli, Erzincan ve Kars'ta, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karnelerini aldı.

Ardahan'da 14 bin 201 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, 23 Şubat İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilerden tatillerini iyi değerlendirmelerini isteyen Vali Çiçekli, çocuklara karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler de verdi.

Kars

Kars'ta da yaklaşık 57 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başladı.

Ziya Gökalp Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreninde, Vali Ziya Polat, öğrencilere yarıyıl tatilinde bol bol kitap okumalarını önerdi.

Polat, öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra yaptığı açıklamada, öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını ifade ederek, "Notları ne olursa olsun, hepsi bizim, Rabbimizin bize en güzel emaneti, yolları bahtları açık olsun. Bir dönem boyunca yoruldular, emek verdiler, çalıştılar. Şimdi dinlenme zamanı, oyun zamanı, aileyle beraber birlikte zaman geçirme zamanı ve kitap okuma zamanı. Yavrularımıza keyifli bir tatil diliyoruz, öğretmen arkadaşlara iyi tatil diyoruz." dedi.

Türkiye-Ermenistan sınırındaki Akyaka ilçesine bağlı Çetindurak İlkokulunda, 6 öğrencisini geleceğe hazırlayan Fatmanur Nur Şimşek de öğrencilerine karne hediyesi hazırladı.

Şimşek, öğrencilere hayallerindeki meslekleri yapay zeka ile görselleştirerek hazırladığı fotoğrafları kendilerine hediye etti.

Akyaka ilçesi Merkez İlkokulunda ise öğrenci ve öğretmenler, yarıyıl tatilinin başlamasıyla kar üzerinde lastikle kayarak keyifli anlar yaşadı.

Tunceli

Tunceli'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün katılımıyla Hürriyet Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Öğretmenlerle sohbet eden Aygöl, daha sonra öğrencilere karnelerini verdi.

Kent genelinde toplam 10 bin 43 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başladı.

Erzincan

Erzincan'da da 250 okuldaki 41 bin 2 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile beraberindekiler, Türk Telekom Binali Yıldırım Ortaokulunda öğrencilere karnelerini dağıtarak çeşitli hediyeler verdi.

Öğretmenlere fedakarca görev yaptıkları için teşekkür eden Vali Aydoğdu, bütün öğrencilere ve velilere tatili huzurlu geçirmelerini diledi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
'Soluma at' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı

"Soluma at" diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi

Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi