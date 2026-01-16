Ardahan, Tunceli, Erzincan ve Kars'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Ardahan, Tunceli, Erzincan ve Kars'ta, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karnelerini aldı.

Ardahan'da 14 bin 201 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, 23 Şubat İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilerden tatillerini iyi değerlendirmelerini isteyen Vali Çiçekli, çocuklara karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler de verdi.

Kars

Kars'ta da yaklaşık 57 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başladı.

Ziya Gökalp Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreninde, Vali Ziya Polat, öğrencilere yarıyıl tatilinde bol bol kitap okumalarını önerdi.

Polat, öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra yaptığı açıklamada, öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını ifade ederek, "Notları ne olursa olsun, hepsi bizim, Rabbimizin bize en güzel emaneti, yolları bahtları açık olsun. Bir dönem boyunca yoruldular, emek verdiler, çalıştılar. Şimdi dinlenme zamanı, oyun zamanı, aileyle beraber birlikte zaman geçirme zamanı ve kitap okuma zamanı. Yavrularımıza keyifli bir tatil diliyoruz, öğretmen arkadaşlara iyi tatil diyoruz." dedi.

Türkiye-Ermenistan sınırındaki Akyaka ilçesine bağlı Çetindurak İlkokulunda, 6 öğrencisini geleceğe hazırlayan Fatmanur Nur Şimşek de öğrencilerine karne hediyesi hazırladı.

Şimşek, öğrencilere hayallerindeki meslekleri yapay zeka ile görselleştirerek hazırladığı fotoğrafları kendilerine hediye etti.

Akyaka ilçesi Merkez İlkokulunda ise öğrenci ve öğretmenler, yarıyıl tatilinin başlamasıyla kar üzerinde lastikle kayarak keyifli anlar yaşadı.

Tunceli

Tunceli'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün katılımıyla Hürriyet Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Öğretmenlerle sohbet eden Aygöl, daha sonra öğrencilere karnelerini verdi.

Kent genelinde toplam 10 bin 43 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başladı.

Erzincan

Erzincan'da da 250 okuldaki 41 bin 2 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile beraberindekiler, Türk Telekom Binali Yıldırım Ortaokulunda öğrencilere karnelerini dağıtarak çeşitli hediyeler verdi.

Öğretmenlere fedakarca görev yaptıkları için teşekkür eden Vali Aydoğdu, bütün öğrencilere ve velilere tatili huzurlu geçirmelerini diledi.