Öğrenciler Yapay Zeka ile Cumhuriyet Bayramı İçin Müzikal Yaratttı

Maltepe'deki Marmara Eğitim Köyü'nde Bold Challenger Network College öğrencileri, yapay zeka destekli müzikalde Cumhuriyet tarihine yolculuk yaptı. 'Mavi Gözlü Devrim' adlı projede, 200 öğrenci Cumhuriyet'in ilanına kadar olan süreci sahneleydi.

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL)- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bold Challenger Network College (BCN) Eğitim Kurumları öğrencileri, Maltepe'deki Marmara Eğitim Köyü'nde yapay zekayla kendi şarkılarını ve marşlarını besteleyerek bir müzikal gerçekleştirdi. "Mavi Gözlü Devrim" ismini verdikleri müzikalde Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen süreçler 9 farklı döneme ayrılarak her dönem kendi ruhuyla ve hikayesiyle sahnelendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. İstanbul Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü'nde gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bold Challenger Network College (BCN) Eğitim Kurumları'nda okuyan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, ilk kez yapay zeka kullanarak kendi şarkılarını ve marşlarını besteleyerek bir müzikal sahneledi.

Cumhuriyetin ilanına kadar geçen süreçler 9 farklı döneme ayrıldı

Yaklaşık 200 öğrencinin yer aldığı müzikalde Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen süreçler, 9 farklı döneme ayrıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumuyla başlayan müzikalde, Atatürk'ün eğitim süreci, Trabusgrap Savaşı, Çanakkale savaşı, Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve 30 Ağustos Zaferi sahnelendi. Etkinlik sonunda izleyeciler, öğrencileri ayakta alkışladı. Çalınan Cumhuriyet şarkısını salonu dolduran yüzlerce kişi, Türk bayraklarıyla coşkuyla söyledi.

"Tamamen yapay zekayla üretilen bi müzikol"

Etkinlik hakkında bilgi veren Bold Challenger Network College (BCN) Eğitim Kurumları sahibi ve eğitimci Adem Bican, yapay zekayla bir müzikal gerçekleştirme fikrinin öğrencilerden çıktığını belirterek, "Burada biz sadece çocuklarımıza kendilerini ve fikirlerini ifade edebilmeleri için ortam yarattık ve böylelikle çok güzel bir eser ortaya çıktı. Dünyada alanında bir ilk. İlk olmasının sebebi tamamen çocuklar tarafından üretilmiş, programın başından sonuna kadar şarkılarının, notalarının, sözlerinin, her şeyinin  yapay zeka ve çocukların katkılarıyla üretildiği, sahnelerin ve sahne detaylarının, oyunların yine çoçuklar tarafından üretildiği, arka planda barkovizyonda gösterilen görüntülerin tamamen yapay zekayla üretildiği bir müzikal" dedi.

"Çocuklara fırsat ve imkan verildiği takdirde onların neler üretebildiğini gördük"

Yapay zekanın çok hızlı gelişmiş dijital bir alan olduğuna dikkat çeken Bican, yapay zekanın eğitimdeki önemine vurgu yaptı. Bican, "Yapay zeka eğer doğru konumlandırılırsa, insan faktörünü devre dışı bırakmadan, bilgiye daha hızlı, daha çabuk ulaşabileceğiniz, daha zengin sonuçlara erişebileceğiniz alanları sağlayabilecek bir araç olarak kullanabilirseniz, bu hem öğrencilerin gelişiminde hem de kurumların gelişiminde çok daha etkili olacaktır. Çünkü tamamen özgün bir müzikal yaratmak çok uzun zaman alan bir süreç. Ama bizim çocuklarımız bunu 3-4 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirdiler. Bunu da yapay zeka ve teknoloji sayesinde yaptılar. Çocuklara fırsat ve imkan verildiği takdirde onların neler üretebildiğini gördük" diye konuştu.

Etkinlik sonrası öğrenci velileri de sergilenen performansı çok beğendiklerini söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
