Öğrenciler, Yağmurda Atatürk Büstünü Şemsiyelerle Korudu

Güncelleme:
Adana'nın Ceyhan ilçesindeki ilkokul öğrencileri, yağmur yağmaya başladığında Atatürk büstünü şemsiyeleriyle koruma altına aldı. O anlar, diğer öğrenciler tarafından da desteklenerek görüntülendi.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde teneffüse çıkan ilkokul öğrencileri, yağmur başlayınca ıslanmaması için Atatürk büstünü şemsiyeleriyle korudu.

İlçedeki Zahit Çetin İlköğretim Okulu'nda dün ders gören öğrenciler teneffüse çıktıkları sırada aniden yağmur bastırdı. Bahçedeki 2 öğrenci şemsiyelerini Atatürk büstünün üzerine tutarak korumaya aldı. O anları gören diğer öğrenciler de arkadaşlarına katıldı. Yaklaşık 10 öğrenci, el ele vererek şemsiyeleriyle büstün üzerini çatı gibi kapattı. Ders zili çalsa da bazı çocukların büstü bırakmayıp şemsiye ile Atatürk büstünü koruduğu görüldü. Nöbetçi öğretmenlerin dikkatini çeken anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

