Öğrenciler Akdamar Adası'nı gezdi

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde öğrenciler, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı gezdi.

Gürpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün "Turizm Haftası" kapsamında düzenlediği etkinlikler sürüyor.

Etkinlikler kapsamda, ilçedeki 5 liseden 25 öğrenci, tekneyle tarihi Akdamar Adası'na getirildi.

İlk kez geldikleri adada tarihi ve kültürel yapıları görme fırsatı bulan öğrenciler, çiçek açan badem ağaçlarının arasında bol bol fotoğraf çekti.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, her yıl 15-22 Nisan'da kutlanan Turizm Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Van'ın her bir köşesinin eşsiz doğal güzelliklerle çevrili olduğunu anlatan Tanış, şunları kaydetti:

"Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan Akdamar Adası ve kilisesine güzel bir gezi düzenledik. Gezimiz kapsamında Gevaş Halime Hatun Kümbeti'ni de ziyaret eden öğrencilerimize unutamayacakları bir program düzenledik. İlk defa tekneye binen öğrencelerimizin bu denli programa ilgi göstermesi bizleri sevindirdi. Başta başarılı öğrencilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza yönelik kültürel etkinliklerimiz devam edecektir."

Geziye katılan Şehit Haluk Varlı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Sedat Çekici de "Akdamar Adası ve Anıt Müzesi'ne hayran kaldık. İlk kez burayı görme fırsatımız oldu. Gerçekten doğası, tarihi çok etkileyici. Çok güzel zaman geçirdik." ifadelerini kullandı.