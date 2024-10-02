Üye Girişi
Haberler

Öğrenciler Uzay Yolculuğu Deneyimi Yaşadı

Öğrenciler Uzay Yolculuğu Deneyimi Yaşadı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da düzenlenen etkinlikte, 6. sınıf öğrencileri artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gözlükleri ile uzay keşfine çıktılar. Eğitim teknolojileri ile eğlenceli bir öğrenim süreci geçiren öğrenciler, bilim ve teknolojiye ilgilerini artırdı.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE uzman öğretmeni Gökhan Sontay, Ziyapaşa Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencilerini "Artırılmış gerçeklik, metaverse ve sanal gerçeklik gözlüğü" ile uzay yolculuğuna çıkardı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, eğitim teknolojilerini yakından deneyimleyerek uzay araçları ve güneş sistemi hakkında keyifli bir öğrenim süreci geçirdi.

Öğrenciler, teknoloji destekli eğitim kapsamında artırılmış gerçeklik kartları kullanarak uzay araçları hakkında bilgi edindi.

Sontay, öğrencilere teknolojinin eğitimdeki yerini göstererek, bilimsel kavramları daha anlaşılır ve ilgi çekici hale getirmeyi hedeflediğini belirtti.

Öğrencilerin sanal gerçeklik gözlükleri ile güneş sistemi içerisinde sanal gezintiye çıkarak evreni keşfetme fırsatı bulduklarını anlatan Sontay, bu deneyimle hem eğlenip hem de evrendeki gezegenleri ve yıldızları tanıma fırsatını yakaladıklarını ifade etti.

Bu tür etkinliklerle öğrencilerin bilim ve teknolojiye ilgisini artırmayı ve geleceğin dünyasına hazırlamayı amaçladıklarını dile getiren Sontay, "Öğrencilerimiz, bu yenilikçi eğitim yöntemleriyle bilimsel bilgilere daha hızlı ulaşabiliyor ve öğrenme süreçlerine daha aktif katılım sağlıyorlar." dedi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel

Etkinlikler Teknoloji amasya Eğitim Güncel Uzay

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?

Dünyaya kafa tutan Netanyahu füze yağmuru başlayınca soluğu sığınakta almış

 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

CHP lideri Özel'e "Haysiyetsizsin, kahpe seni" deyince salondan atıldı
FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis yaka paça gözaltına aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor? İRAN-İSRAİL SON DURUM! İran İsrail'e neden saldırıyor? İsrail İran'a karşılık verdi mi? Türkiye bir Orta Doğu ülkesi mi? Orta Doğu'da hangi ülkeler var? Bolu hava durumu 2 Ekim | Bugün Bolu'ya kar mı yağdı, hava nasıl olacak? Bolu'da 15 günlük hava durumu! 2024 EYLÜL ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK enflasyon verileri açıklandı mı? Green Card nedir? Green Card ne işe yarar? Green Card başvurusu ne zaman? GREEN CARD BAŞVURU EKRANI: Green Card başvuruları başladı mı? Green Card'a başvururken nelere dikkat edilmeli? Az önce deprem mi oldu? 2 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Kasımpaşa-Galatasaray maçında ne oldu, Okan buruk neden ceza alıyor? Masterchef 2 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fettah-1 füzesi nedir? Fettah-1 füzesi hangi ülkeye aittir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });