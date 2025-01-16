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Öğrenciler trafik polisleriyle birlikte yolcuları uyardı

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Bolu'da lise öğrencileri, emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarının önemine dikkat çekmek amacıyla, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yolcu ve sürücüleri bilgilendirdi.

Öğrenciler trafik polisi oldu, yolcu ve sürücüleri uyardı

BOLU - Bolu'da lise öğrencileri, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde trafik polisleriyle birlikte yolcu ve şoförlere uyarıda bulundu.

Bolu'da emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarının önemine dikkat çekmek için Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde, Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Yeleklerini giyen öğrenciler, terminalde yolculuğa hazırlanan otobüslere tek tek uyarıda bulundu. Yapılan bilgilendirmelerde emniyet kemerinin hayati önemi vurgulandı. Farkındalık için yapılan etkinlikte broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Öğrenciler trafik polisleriyle birlikte yolcuları uyardı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - Güncel
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