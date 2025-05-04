Öğrenciler Trafik Kurallarını Oyunlarla Öğreniyor

Öğrenciler Trafik Kurallarını Oyunlarla Öğreniyor
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Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ortaokulda, il jandarma komutanlığı trafik ekipleri tarafından organize edilen etkinlikte, öğrenciler hem trafik kurallarını öğrendi hem de oyun oynadı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, öğrenciler hem oyun oynadı hem de trafik kurallarını öğrendi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, Trafik Haftası kapsamında çalışma yürütüldü.

Kıncılar Akbük Mahallesi Ortaokulunda öğrencilere, genel trafik işaret ve levhaları, güvenli sürüş kuralları, kask kullanımı ve önemi, araçlarda emniyet kemeri kullanımı konularında bilgi verildi.

Ekipler tarafından üzerine trafik işaretleri bulunan pankart hazırlandı. Öğrenciler pankart üzerinde sek sek oynadı ve öğrendiklerini pekiştirdi.

Etkinliğin ardından öğrenciler hep birlikte "Trafik kurallarına uyalım sevdiklerimize kavuşalım." dedi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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