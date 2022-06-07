Öğrenciler trafik eğitim parkında araç kullanarak kuralları öğrendi - Haberler

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Öğrenciler trafik eğitim parkında araç kullanarak kuralları öğrendi

İhlas Haber Ajansı - Onur Altındağ - Güncel
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Öğrenciler trafik eğitim parkında araç kullanarak kuralları öğrendi İlk kez araç kullandılar, heyecanları yüzlerine yansıdı Hem araba sürdüler hem de kuralları öğrendilerZONGULDAK Zonguldak'ta öğrenciler Türkiye Çevre Haftası'nda trafik eğitim parkında araç kullanarak kuralları öğrendi.

Öğrenciler trafik eğitim parkında araç kullanarak kuralları öğrendi

İlk kez araç kullandılar, heyecanları yüzlerine yansıdı

Hem araba sürdüler hem de kuralları öğrendiler

ZONGULDAK Zonguldak'ta öğrenciler Türkiye Çevre Haftası'nda trafik eğitim parkında araç kullanarak kuralları öğrendi. Öğrencilere çevrenin öneminden de bahsedilerek sıfır atık eğitimi verildi.

1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri Kozlu Trafik Eğitim Parkı'nda devam etti. Ortaokul öğrencileri çevre kuralları, sıfır atık eğitimi ve trafik konularında bilinçlendirildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler akülü araçları kullanan öğrencilere trafik kurallarını öğretti. İlk kez araç kullanmanın heyecanı adeta gözlerinden okunan öğrenciler, parkurda araç sürmenin keyfini yaşadı. Sudenur Mankır isimli öğrenci, "Jandarma bize yol kurallarını öğretti. İlk kez araç kullandım. Çok güzel ve heyecanlı bir deneyimdi. Yaya önceliğini, trafik lambalarının önemini öğrendik. Tabelalara uyacağız" şeklinde konuştu.

Soykan Satuk isimli öğrenci ise "Trafik kurallarını öğrenmeye geldik. Arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle geldik. Çevre kurallarını öğrendik. Sağlıklı beslenme konularını öğrendik. Daha önce böyle araç kullanmışlığım var. Kuralları daha önceden biliyordum" dedi.

Kerem Karaoğlu isimli öğrenci de "Çevre ve trafik kurallarını öğrendik" diye ifade etti.

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Güncel

Zonguldak Jandarma Türkiye Tragger Güncel Haberler

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