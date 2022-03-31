Öğrenciler temiz çevre için pedal çevirip çöp topladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrenciler temiz çevre için pedal çevirip çöp topladı

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
 - Güncelleme:
Öğrenciler temiz çevre için pedal çevirip çöp topladı

Kayseri'de lise öğrencileri, küresel iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak için pedal çevirerek çöp topladı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de lise öğrencileri, küresel iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak için pedal çevirerek çöp topladı.

Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinden başlayarak Kadir Has Kültür Merkezi'ne kadar pedal çevirdi. Öğrenciler burada bisikletlerini bırakarak parklarda çöp topladı.

Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Fuat Aydın, AA muhabirine, temiz bir çevre ve iklim krizi konularına dikkati çekmek için öğrencilerle pedal çevirdiklerini söyledi.

Bisiklet kullanılmasını öneren Aydın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün katkı sağladığı etkinliğe 50 öğrencinin katıldığını dile getirdi.

Öğrencilerin bisiklet kullandıktan sonra çevreye atılan çöpleri topladığını vurgulayan Aydın, çöplerin daha sonra ayrıştırılıp geri dönüşüme gönderileceğini belirtti.

Öğrencilerinden Hasibe Çevikcan, çevre temizliği için pedal çevirip farkındalık oluşturduklarını belirterek, "Bireyler çöpleri çöp kutularına atmalı, toplu taşıma araçlarını kullanmalı." dedi.

Keziban Taşan da bisiklet kullanarak karbon salınımına dikkati çektiklerini ifade ederek, çevreyi temiz tutmanın önemini vurguladı.

Birgün Aslan ise çevre kirliliğinin insan sağlığını etkilediğini, bu yüzden herkesin bulunduğu ortamı temiz tutması gerektiğini kaydetti.

Öğrenciler temiz çevre için pedal çevirip çöp topladı

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Kocasinan, Bisiklet, Kayseri, Aydın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title