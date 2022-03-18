Öğrenciler Süleymanpaşa'da tarihi yerleri gezdi - Haberler

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Öğrenciler Süleymanpaşa'da tarihi yerleri gezdi

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Öğrenciler Süleymanpaşa'da tarihi yerleri gezdi

Tekirdağ'da öğrenciler Süleymanpaşa'nın tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gezdi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da öğrenciler Süleymanpaşa'nın tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gezdi.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin tarihi, kültürel ve turistik potansiyelini tanıtmak amacıyla öğrencilere yönelik düzenlenen gezi programları devam ediyor.

Şarköy ilçesinde yükseköğrenimini sürdüren 60 öğrenci, Namık Kemal Evi, Tarihi Belediye Binası, Etnografya ve Rakoczi müzeleri ile Rumeli İskelesi'ni gezdi.

Öğrencilere gezinin ardından Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı'nda çay ve simit ikram edildi.

Öğrencilere yönelik organize edilen gezi programlarının devam edeceği belirtildi.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ, Güncel, Haberler

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