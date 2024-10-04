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Öğrenciler Sokak Hayvanları İçin Mama ve Su Bıraktı

Öğrenciler Sokak Hayvanları İçin Mama ve Su Bıraktı
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Amasya'da, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çocuk Hakları İl Komitesi iş birliğinde öğrenciler sokak hayvanları için 43 noktaya mama ve su bıraktı.

Amasya'da öğrenciler, sokaklarda uygun yerlere kedi ve köpekler için mama ve su koydu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çocuk Hakları İl Komitesi iş birliğinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında organize edilen etkinlikte öğrenciler, sokak sokak gezerek 43 noktaya kedi ve köpekler için mama ve su bıraktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Murat Gökhan Keskin, AA muhabirine, insanlar kadar yaşamayı hak eden sokak hayvanlarını için yem ve su bırakarak hayatta kalma mücadelelerine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Çocuk Hakları İl Komitesindeki öğrencilerden Melike Başer ise hayvanların da beslenme ve barınma hakkı bulunduğunun farkında olunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel

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