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Pençe-Kilit Harekatı Şehitleri İçin Okullarda Saygı Duruşu

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Irak'ın kuzeyinde Pençe -Kilit Harekat bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 9 asker için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda bayrak töreni öncesi saygı duruşunda bulunuldu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü, törende yaptığı konuşmada şehitlerin vatanı emanet bıraktığını ve gençlerin bu milleti güçlü kılacağını vurguladı.

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda bayrak töreni öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

Irak'ın kuzeyinde Pençe -Kilit Harekat bölgesinde teröristlerin saldırısı sonrası şehit olan 9 asker için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda saygı duruşunda bulunuldu. Şişli Nilüfer Hatun Ortaokulu'nda da bahçeye toplanan öğrenciler, şehitler için bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "Şehitlerimiz milletimizin emanetidir. Onlar daima yüreklerimizde, isimleriyle, kurumlarımızda, okullarımızda yaşayacaklar. Biz biliyoruz ki onlar ölmediler. Onlar cennete uçtular. Ama bugün bize öğretmenler olarak, siz sevgili öğrenciler, siz sevgili gençler olarak bize düşen derin anlamalar ve mesajlar var. Onlar kanlarıyla, canlarıyla bu vatanı bize emanet bıraktılar. Al bayrağı yere düşürmediler. Bu ezanı dindirmediler. O yüzden biz çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz. Bilimde, teknolojide sanayide, fende, edebiyatta her alanda bu milleti, bu devleti güçlü kılacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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