Öğrenciler 'Özgür Gazze' Yazısı ile Dikkat Çekti

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki Dr. Salman Gülsoy Ortaokulu öğrencileri Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla, bedenleriyle 'Özgür Gazze' yazdı.

Nurdağı ilçesinde Dr. Salman Gülsoy Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, Gazze'de süren insanlık dramına ve yaşanan acılara dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Okul bahçesinde bir araya gelen 168 öğrenci, bedenleriyle 'Leve Palestina' şarkısı eşliğinde 'Özgür Gazze' yazısı oluşturdu. Etkinlik sırasında öğrenciler, Türkiye ve Filistin bayraklarını da dalgalandırdı.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA