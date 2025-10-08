Haberler

Öğrenciler 'Özgür Gazze' Yazısı ile Dikkat Çekti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Dr. Salman Gülsoy Ortaokulu öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için bedenleriyle 'Özgür Gazze' yazısı oluşturdu. Etkinlikte Türkiye ve Filistin bayrakları da dalgalandırıldı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki Dr. Salman Gülsoy Ortaokulu öğrencileri Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla, bedenleriyle 'Özgür Gazze' yazdı.

Nurdağı ilçesinde Dr. Salman Gülsoy Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, Gazze'de süren insanlık dramına ve yaşanan acılara dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Okul bahçesinde bir araya gelen 168 öğrenci, bedenleriyle 'Leve Palestina' şarkısı eşliğinde 'Özgür Gazze' yazısı oluşturdu. Etkinlik sırasında öğrenciler, Türkiye ve Filistin bayraklarını da dalgalandırdı.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
