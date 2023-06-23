Öğrenciler 'Mesleki Gözlem Süreci' projesiyle geleceklerine daha net karar veriyorlar

Eskişehir Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Eskişehir Şube Başkanı Serkan Zengin:

"Öğrencilerin ileride olmak istedikleri yapmak istedikleri meslek hakkında deneyimlerini sağladığı bir uygulama"

"Hangi meslekte deneyim sağlamak istediklerini ifade edecekleri üçer tane meslek seçiyor"

Öğrenci Bengü Su Aydınoğlu:

"Yönlendirmesi açısından ve beni çok olumlu bir yönde yönlendirdi"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Çağfen Koleji 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine uyguladığı Mesleki Gözlem Süreci isimli proje ile gelecekte okuyacakları üniversiteyi ve mesleklerini daha net belirlemelerine yardımcı olmayı planlıyor.

Eskişehir Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Eskişehir Şube Başkanı Serkan Zengin, Çağfen Koleji'nde 9, 10 ve 11. sınıflarında eğitim gören öğrenciler için Mesleki Gözlem Süreci projesini hayata geçirdiklerini belirtti. Bahse konu süreç ile belirlenen meslek gruplarının erbapları ile 2 hafta çalışma şansı bulan öğrenciler çalışma yapımını daha yakından tanıma fırsatı yakalıyor. Böylelikle lise öğreniminden sonra öğrenciler üniversite seçimlerini daha net seçip, kafa karışıklıklarını en aza indiriyor. Öğrencilerden ve velilerden gelen geri dönüşlerin olumlu olduğuna değinen Eskişehir Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Başkanı Serkan Zengin, bu projeyi ilerleyen yıllarda geliştirerek devam ettireceklerinin altını çizdi.

Mesleki Gözlem Süreci hakkında konuşan Eskişehir Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Başkanı Serkan Zengin, "Mesleki Gözlem Süreci, yani bir nevi aslında halk arasındaki adı staj programı. 9, 10 ve 11. sınıflarda tüm lise öğrencilerine zorunlu olarak mesleki gözlem uygulaması başlattık bu sene yani staj uygulaması başlattık. Bununla beraber öğrencilerin ileride olmak istedikleri, yapmak istedikleri mesleği şimdiden deneyimlerini, şimdiden o meslekle ilgili bilgi sahibi olduğu ve yaşamın içinde çalışmak ne demek, iş hayatı ne demek şimdiden deneyimlerini sağladığımız bir uygulama. Bu uygulamayı geçen sene sadece gönüllü öğrencilerde başlatmıştık, gelen olumlu dönüşlerden sonra bu yıl tüm 9, 10 ve 11. sınıflarda yürürlüğe koyduk. Önce öğrencilere bir mesleki gözlem formu veriliyor, hangi mesleği yapmak istedikleri ve hangi meslekte deneyim sağlamak istediklerini ifade edecekleri üçer tane meslek seçiyor. Her öğrenci sonra o meslekleriyle alakalı firmalar bulunuyor. O firmaları bulduktan sonra görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Arkasından öğrencilerle firmaları birbirini eşliyoruz. Firmalara küçük bir eğitim veriyoruz. Bu mesleki gözlem süresinde öğrencilerle nasıl yaklaşacak, bu süreci nasıl yönetecekler diye, stajı yaparken nasıl yapmaları gerektiğiyle ilgili öğrenciyle küçük bir eğitim veriyoruz. Sonra her öğrenci mesleki gözlem dosyasını alıp o dosyayla beraber firmaya da staja başlıyor" dedi.

"Daha iyi iletişim kurabildikleri söylediler"

Ailelerden ve öğrencilerden proje ile ilgili geri dönüşlerin olumlu olduğunun altını çizen Serkan Zengin, "2 hafta boyunca her hafta 5 gün olmak üzere toplam 10 günlük bir staj süresi yürütüyorlar. Ben öğrencilerden gelen dünün çok olumlu olduğunu, kendim birebir alıyorum. Ebeveynlerden ise öğrencilerinin bu 2 haftalık süreç geçtiğinden sonra ki özellikle geçen sene bu dönüşü almıştık. Bu sene daha 2 gün sonra başlayacağız geri bildirimleri almaya çocukların daha hayatın farkında, istek ve beklenti ve önerilerinin daha gerçekliğe uygun ve daha iyi iletişim kurabildikleri söylediler" dedi.

"Özellikle network açısından açısından kendimizi çok geliştirmiş olduk"

Projede Türkiye Genç İş İnsanları Derneği'nin koordinatör görevini üstlendiğini belirten Bengü Su Aydınoğlu, "Türkiye, Genç İş İnsanları Derneği'nde stajyer olarak burada Mesleki Gözlem Programı'nı gerçekleştiriyoruz. Bu staj programında ya da Mesleki Gözlem Programı'nda araştırma becerilerimi çok geliştirdim. Belki üniversitede karşıma çıkıp orada üniversite içerisinde zorlanacağım şeyleri şimdi liseden kendime bir tecrübe ederek ileriki hayatım, iş hayatına üniversite hayatım için daha da kolaylaştırdığını düşünüyorum iş hayatını yakından tanımış oldum. Aslında sevdim bir yandan da genel olarak bu şekilde kendini geliştirdiğini düşünüyorum. Bu konularda iş dünyasını yakından tanıma açısından böyle bir programın içinde olmaktan çok memnunum. İyi ki hani böyle bir programa dahil olmuşuz. Serkan Bey'in yanında aynı zamanda güzel bir tecrübe oldu hepimiz için. Yani dediğim gibi tekrardan araştırma becerilerimi çok geliştirmiş oldum. Özellikle network açısından başka insanlarla bağlantımız açısından da kendimizi çok geliştirmiş olduk. Bu şekilde bize katkılarını sağladı. Bu aslında daha yakından tanıma açısından güzel oldu. Hepimiz yönlendirmesi açısından ve beni aslında çok olumlu bir yönde yönlendirdi ilerisi için. Yani bakış açımı, iş dünyasını olan bakış açımı çok farklı bir şekilde değiştirdi. O yüzden bu konuda şu an güzel bir yönlendirme olacağını düşünüyorum" diye konuştu.