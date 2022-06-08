Öğrenciler matematiği duvardaki görsellerle öğreniyor - Haberler

Kırıkkale'de bir ilkokulda oluşturulan "Matematik Koridoru" ile matematiğin eğlenceli ve keyifli ders haline getirilmesi amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "matematik seferberliği"ne de katkı sağlaması amacıyla Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Eğitim Fakültesinin desteğiyle Bahşılı Barbaros İlkokulunda kısa süre önce "Matematik Koridoru" oluşturuldu.

Koridor duvarlarına rakamlar, sayılar, geometrik şekiller, formüller ve çeşitli problemlerin yazılarak hızlı, kalıcı ve keyifli öğrenmenin amaçlandığı Matematik Koridoru Projesi'nin gelecekte ildeki diğer okullarda da uygulanması planlanıyor.

KKÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Veli Toptaş, AA muhabirine, "matematiği anlamak, hayatı anlamaktır" anlayışıyla üniversite öğrencileriyle uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Öğrenme stillerinden birinin de görsel öğrenme olduğunu anlatan Toptaş, "Çocukların bu koridorda matematik materyallerine dokunması görsel öğrenmeye katkı sağladı. Aynı zamanda 'maruz bırakma' dediğimiz yöntemi kullandık. Öğrencilerin koridorda gezerken hem hoşlandıklarını hem de öğrenmelerinin olumlu yönde geliştiğini gördük. Ayrıca matematik seferberliğine bir boyutuyla katkı sağlaması açısından güzel sonuç olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Toptaş, Türkiye'de öğrenme şemalarında matematiğin soyut ve öğrenilmesi zor ders olarak görüldüğünü belirtti.

Burada öğrencilerin soyut kavramları ete kemiğe bürünmüş somut materyal olarak gördüğüne dikkati çeken Toptaş, "Matematiksel düşüncesi çok gelişmiş toplumlar dünyaya yön veren ülkeler oluyor. Bunu çok önemsiyorum. Biz matematikte çok başarılı değiliz. Matematik seferberliği ile matematiksel düşüncemizi ne kadar ileri seviyeye getirirsek dünya ile o kadar iyi rekabet edebiliriz." dedi.

"Öğrencilerin öğrenmelerine gayet güzel katkı sağladı"

Barbaros İlkokulu Müdürü Gülderen Aydoğan da yaparak, yaşayarak ve 5 duyu organıyla zenginleştirilmiş öğrenme çeşitlerinin daha etkili olduğunu vurguladı.

Koridorun hazırlanmasının yaklaşık 2 ay sürdüğünü dile getiren Aydoğan, şunları kaydetti:

"Üniversiteden öğrencilerimiz geldi. Yapım aşaması sırasında çocuklarımız üniversite öğrencileriyle kaynaşarak gözlemlediler. Soru sordular, abi ve ablalarından bilgi aldılar. Bu da onlara katkı sağladı. Bitim aşamasında öğrenciler akranlarından öğrenmeyi de kavradı. Öğrenci koridora çıktığı zaman fark etmeden ritmik saymaları hafızasına alabiliyor. Gün, ay, yıl terimlerini, oradaki sayısal verileri fark etmeden hafızasına aldı. Öğrencilerin öğrenmelerine gayet güzel katkı sağladı."

İkinci sınıf öğrencisi İklima Nur Kacar ise "Matematiği çok seviyorum. Günlük hayatta kullandığım birçok şeyi matematik ile anlıyorum. Koridorda şekilleri ve matematikle ilgili birçok şeyi inceliyorum." ifadesini kullandı.

Dördüncü sınıf öğrencisi Elif Ayşe Ülger de koridorun çok hoşuna gittiğini ve derslerde de daha iyi olmasını sağladığını söyledi.