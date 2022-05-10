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Öğrenciler Malazgirt ilçesinde tarihi yerleri gezdi

AA - Veysel Eşin - Güncel
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Muş Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Malazgirt Kaymakamlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün iş birliğiyle uygulanan "Tarihe Yolculuk" projesi kapsamında 120 öğrenci Malazgirt ilçesindeki tarihi mekanları ziyaret etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muş Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Malazgirt Kaymakamlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün iş birliğiyle uygulanan "Tarihe Yolculuk" projesi kapsamında 120 öğrenci Malazgirt ilçesindeki tarihi mekanları ziyaret etti.

İl merkezindeki üç liseden gelen öğrenciler, Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, Malazgirt Kalesi, 1071 Malazgirt Zafer Anıtlarını ve Malazgirt Müzesi'ni gezdi.

Kültür ve Turizm İlçe Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu, söz konusu projenin ilçenin tarihi, kültürü ve doğal zenginliklerinin tanıtılmasına katkı sağladığını belirterek, projenin uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrenciler de ilçedeki tarihi yerleri görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

AA / Veysel Eşin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Muş Valiliği, Malazgirt, Hisarcık, Güncel, Haberler

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