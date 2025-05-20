Öğrenciler Latmos Figürlerini Çağdaş Tekniklerle Canlandırdı

Öğrenciler Latmos Figürlerini Çağdaş Tekniklerle Canlandırdı
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Muğla'nın Milas ilçesindeki Latmos figürleri, Marmaris Evrenpaşa Ortaokulu öğrencileri tarafından geleneksel ve modern sanat yöntemleriyle yeniden yorumlandı. Öğrenciler figürleri seramik tabaklara işleyip, kumaşlara boyayarak, dijital oyun ve sesli kitap haline getirdi. Tüm eserler 'Zamanın Gölgesinde: Latmos' adlı kitapta toplandı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Latmos figürleri, öğrencilerin hayal gücüyle canlandırıldı.

Marmaris Evrenpaşa Ortaokulu öğrencileri, "Aile Yılı" kapsamında, Beşparmak Dağları'nda yer alan ve 8 bin yıllık tarihi kaya resimleri ve kültürel zenginleriyle dikkati çeken Latmos'u ziyaret etti.

Öğretmen ve öğrenciler Latmos'u gezerken figürleri yeniden yorumlayarak seramik tabaklara işleyip, kumaşlara boyadı.

Geleneksel sanatları çağdaş tekniklerle birleştiren ekip, linol baskı tekniğiyle figürleri desenlere çoğaltarak dijital oyun ve sesli kitap hale getirip teknolojiyle bütünleştirdi.

Eserlerin tümünün "Zamanın Gölgesinde: Latmos" adlı kitapta bir araya getirildiği belirtildi.

Kitabın, Anadolu'nun ilk aile tasvirinden yola çıkarak bugünün aile yapısına ışık tuttuğu ve tarihe mirasın çocuk gözünden nasıl anlam kazandığını gösterdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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