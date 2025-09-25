Öğrenciler KYK Yurtlarındaki Sorunlara Dikkat Çekiyor

(ANKARA)- Gölbaşı KYK Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinin eylemine destek veren CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt, "Öğrenci arkadaşlarımızın barınma hakkı bir ayrıcalık değil, temel bir haktır. Bu sorunlar geçici çözümlerle değil, kalıcı ve planlı adımlarla çözülmelidir" dedi.

Gölbaşı KYK Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri yurtta yaşanan su baskınları, bir süredir çözülmeyen sıcak su sorunu ve niteliksiz yemek hizmetlerini gerekçe göstererek yurt binası önünde eylem yaptı. Öğrencilerin yurt binası önündeki eylemine CHP Gençlik Kolları da destek oldu. Yurt binası önünde açıklama yapan CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt, şunları kaydetti:

"Ankara Gölbaşı KYK Yurdu'nda barınan öğrenci arkadaşlarımız, uzun süredir ciddi sorunlarla baş başa bırakılmaktadır. Devletin görevi, gençlere güvenli, sağlıklı ve insani yaşam koşulları sunmak iken; bugün öğrenciler, en temel hakları olan barınma haklarını kullanırken bile türlü mağduriyetler yaşamaktadırlar.

Yurtta kalan öğrenci arkadaşlarımız belirli aralıklar ile yaşanan su kesintileri, su baskınları, haftalarca çözülemeyen sıcak su problemleri, yetersiz ve niteliksiz yemek hizmeti gibi önemli sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu koşullar, sadece öğrenci arkadaşlarımızın günlük yaşamını değil, aynı zamanda sağlıklarını ve eğitim hayatlarını da doğrudan olumsuz etkilemektedir.

"Talebimiz insanca yaşam koşullarıdır"

Maalesef KYK Yurtları ülkemizde sorunlarla, skandallarla anılmaktadır. Aydın'da yaşanan asansör faciasında kaybettiğimiz arkadaşımızı henüz unutamamışken, bu yurtta geçtiğimiz sene bir asansör düştü. Buradan halkımızın vicdanına sesleniyorum: Tedbir alınması için bir kaza daha mı yaşanmak zorunda? Bu memleketin öğrencilerine verilen değer bu mudur'Bu muamele öğrencilere reva mıdır?

KYK yurtları, öğrenciler için güvenli bir barınma alanı olmak yerine, ne yazık ki her geçen gün artan sorunların ve ihmallerin adresi haline gelmiştir. Talebimiz insanca yaşam koşullarıdır. Bir yurtta temiz suya ulaşmak, sağlıklı beslenmek, güvenli bir ortamda barınmak tartışmaya dahi açık olmamalıdır. Maalesef burada arkadaşlarımız adeta kaderlerine terk edilmişlerdir.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları olarak, KYK yurtlarında yaşanan sorunları görmezden gelenlere sesleniyoruz:

Öğrenci arkadaşlarımızın barınma hakkı bir ayrıcalık değil, temel bir haktır. Bu sorunlar geçici çözümlerle değil, kalıcı ve planlı adımlarla çözülmelidir. Yurtlarda hijyen koşulları sağlanmalı, altyapı eksiklikleri giderilmeli, yemek hizmetleri öğrencilerin dengeli ve sağlıklı beslenmesine uygun, nitelikli ve çeşitli hale getirilmelidir. Öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sunacak kütüphane, etüt salonları, spor salonları ve kültürel etkinlik imkanları yurtlarda bulunmalıdır. Yurt odaları, öğrenci arkadaşlarımızın özel alanlarını koruyacak, güvenli ve konforlu bir şekilde düzenlenmelidir. İnternet erişimi, günümüze uygun kesintisiz, hızlı olarak sağlanmalıdır.

"Barınma hakkını elde etmek istiyoruz"

Bakın az önce saydığım maddeler de çağın gerekliliklerine uygun bir yurt koşullarını tarif ettim. Ancak mevcut koşullar o kadar yetersiz, o kadar vahim ki elbette ben ve buradaki arkadaşlarımız gibi bu maddeleri dinleyenlere bir hayal gibi geldi. Bu koşulları kabul etmiyoruz değerli arkadaşlar. Sağlıklı, güvenli ve insan onuruna yakışır koşullarda yurtlarımızda kalmak, barınma hakkını elde etmek istiyoruz. Bu koşullar sağlanana kadar Mücadelede omuz omuza olacağız. Sizlerle olacağız. Hep birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz."