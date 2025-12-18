Silopi'de öğrenciler atık ahşabı yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve Teknoloji Bölümü öğrencileri, okul atölyelerinde eğitim sırasında ortaya çıkan kullanılmayan ahşap malzeme artıklarını yakacak ihtiyacı bulunan ailelere ulaştırarak sosyal sorumluluk çalışması yürütüyor.

Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde atölye çalışmalarında oluşan ve kullanılmayan ahşap parçalar, çöpe atılmak yerine çuvallara konularak biriktiriliyor. Toplanan malzemeler, kış aylarında yakacak ihtiyacı olan ailelere ulaştırılmak üzere araçlara yüklenerek belirlenen adreslere dağıtılıyor. Projeyle öğrenciler, mesleki becerilerini geliştirmenin yanı sıra yardımlaşma ve dayanışma bilinci de kazanıyor. Okul Müdürü Hakkı Kaya, Mobilya ve Teknoloji Bölümü'nde her yıl benzer çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "Okulumuzda bulunan bölümlerden bir tanesi de Mobilya ve Teknoloji bölümleri. Her sene olduğu gibi bu sene de mobilya bölümünden çıkan artık maddelerimizi çuvallara doldurup ihtiyacı olan ailelere dağıtmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda bölgemizde biliyorsunuz ki tandır ekmeği yaygın bir şekilde yapılmakta ve yenilmektedir. Yine bu şekilde çocuklarımızla beraber tandır yakan vatandaşlarımıza bu biriktirdiğimiz odunları dağıtmaktayız. Buradaki temel amacımız çocuklarımıza sosyal sorumluluğu aşılamak, aynı zamanda geri dönüşümün önemine değinmek ve bununla beraber de yardımseverliğin ne olduğunu çocuklarımıza aşılamaktır" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),