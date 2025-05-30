Öğrenciler Kendi Yaptıkları Tatlıların Lezzetine Doyamadı

Öğrenciler kendi yaptıkları tatlıların lezzetine tam not verdi

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, "Tecrübem Yol Gösterdi" projesi çerçevesinde, bir velinin pastane imalathanesinde kendi yaptıkları tatlıları, afiyet ile yerken, "Hayatımda yediğim en güzel pastaydı" sözleri ile kendilerine tam not verdiler.

Keşan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu velisi Yener Şimşek, "Tecrübem Yol Gösterdi" projesi kapsamında, 1/C sınıfı öğrencilerini, sınıf öğretmeni Oya Gökhan ile birlikte pastane imalathanesinde ağırladı. Şimşek, mesleğini, sadece kelimeler ile anlatmak yerine, hayal güçlerini de katarak kendi tatlılarını yapma fırsatı verdiği öğrencilere, tatlının nasıl yapıldığını da anlattı. Kendileri için hazırlanan önlüklerini giyerek hazırlanan malzemeler ile kendi tatlılarını yapan öğrenciler, hazırlanan malzemelerden diledikleri ölçüde katıp şekillendirdi.

Sıra lezzet tadımına gelince, öğrencilerin mutlulukları, yedikleri tatlı ile katlandı. Şarkılar eşliğinde eğlenen öğrenciler, Yener Şimşek'e teşekkür etti. Çalışmayla ilgili bilgi veren Şimşek, çocukların atölyelerle tanışmaları ve kendi elleriyle üretim yapmalarını sağlamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Diğer okullardaki öğrencileri de imalathanede ağırlamak istediğini dile getiren Şimşek, "Çocuklarımız üretimi sevmeli. Bunu da çocuklarımıza işimizi anlatmak yerine atölyelerimizle tanıştırmalıyız. Biz öncü olduk, inşallah diğer sektörlerdeki arkadaşlarımız da bu çalışmayı yürütür" dedi.

1/C sınıfı öğrencisi Elif Şimşek, "Sınıf olarak çok eğlendik. Tatlılarımızı çok beğendik. Tatlıyı çocuklar da yapabilir anneler de" sözleriyle duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaan Aras da, "Yaptığım tatlıyı çok beğendim. Hayatımda yediğim en güzel pastaydı" diye konuştu.