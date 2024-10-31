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Öğrenciler Kastamonu Valisi'ni Ziyaret Etti

Öğrenciler Kastamonu Valisi'ni Ziyaret Etti
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Doğanyurt Çok Programlı Lisesi öğrencileri, 'Okulum Kastamonu Projesi' kapsamında Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti. Dallı, öğrencilerle Kassamonu'nun tarihi ve kültürel mirası hakkında sohbet etti ve projenin gençlere bu zenginlikleri tanıtmayı amaçladığını belirtti.

Doğanyurt Çok Programlı Lisesi öğrencileri, "Okulum Kastamonu Projesi" kapsamında Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Dallı, şehrin kadim tarihiyle Anadolu'nun köklü medeniyetlerine ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

Proje ile Kastamonu'nun tüm zenginliklerini gençlere anlatmayı hedeflediklerini anlatan Dallı, "Kastamonu, binlerce yıllık tarihiyle birçok medeniyetin izlerini barındıran bir şehir. Şehrin tarihi dokusu, kaleleri, camileri, külliyeleri, müzeleri, hanları, konakları ve tarihi alanları da ziyaretçilerine tarihin derinliklerine uzanan bir yolculuk sunmaktadır. Okulum Kastamonu Projesi ile Kastamonu'nun zengin tarih ve kültür mirasını siz gençlerimize tanıtmayı, sizlere tarih ve kültür şuurunu geliştirmeyi, şehrimizin tarihi ve kültürel dokusunu korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemini sevgili gençlerimize anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dallı, günün anısına öğrencilere hediye vererek, eğitim öğretim hayatlarında başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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