Öğrenciler Karnelerini Aldı, Yaz Tatiline Girdi

Öğrenciler Karnelerini Aldı, Yaz Tatiline Girdi
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Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Kütahya ve Yalova'da düzenlenen karne törenleriyle birlikte yaklaşık 656 bin öğrenci yaz tatiline başladı. Törenlerde protokol üyeleri karne dağıtımlarına katılarak öğrencilere başarılar diledi.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Kütahya ve Yalova'da, karnelerini alan öğrenciler yaz tatiline başladı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Hacı Mehmet Zorlu Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'nde öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.

Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile protokol üyeleri, okuldaki karne törenine katıldı.

Okuldaki öğrencilere karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.

Bursa genelinde 656 bin 200 öğrenci karnesini aldı.

Eskişehir

Eskişehir'de 146 bin 429 öğrenci düzenlenen karne törenlerinin ardından tatile girdi.

Vali Hüseyin Aksoy, Odunpazarı ilçesindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Milli Zafer İlkokulu'nda 2024-2025 eğitim öğretim yılı karne törenine katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin hazırladıkları gösteriyi izleyen Vali Aksoy, daha sonra sınıfları ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Aksoy, onlara tatilde bolca dinlenip kitap okumalarını tavsiye ederek karnelerini verdi.

Vali Aksoy'a, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu ve İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'la birlikte diğer ilgililer eşlik etti.

Kütahya

Kütahya'da 569 okuldaki 92 bin 460 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Hilal Kent Mahallesi'ndeki Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu öğrencileri, karnelerini Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi ve protokol üyelerinden aldı.

Törende öğrencilere hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, "Hepinizi gönülden kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Yaz tatili sizler için yalnızca dinlenme süreci değil, aynı zamanda yeni şeyler öğrenme, kitaplarla dost olma, doğayla buluşma ve kendinizi keşfetme fırsatıdır." dedi.

Bilecik

Bilecik'te 39 bin 240 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Kent merkezindeki Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Faik Oktay Sözer, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini verdi, başarılarının devamını diledi.

Vali Sözer, gazetecilere, verimli bir eğitim öğretim yılının geride bırakıldığını söyledi.

Gelecek eğitim öğretim yılının daha randımanlı geçeceğini vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

"Yeni eğitim öğretim yılına hayırlı şekilde başlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve tüm çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum. Umut ediyorum ki tatillerini iyi değerlendirirler, kitap okurlar. Zamanlarını hem eğlenerek hem de gelecek eğitim öğretim yılına hazırlanarak geçirirler."

Yalova

Yalova'da 205 resmi ve özel okulda eğitim gören 54 bin öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Gaziosmanpaşa İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Yalova Valisi Hülya Kaya, çok başarılı eğitim öğretim yılını geride bıraktıklarını belirtti.

Kaya, yaz tatilinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan programlara öğrencilerin katılmasını istediğini belirterek, "Bu dönemde verimli şekilde sporla, aktivitelerle geçen bol okumalı güzel yaz tatili diliyorum. Çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. İyi tatiller çocuklar." diye konuştu.

Konuşmalar sonrası öğrencilerin zeybek oyunu gösterisini izleyen Vali Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz ile sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini verdi.

Balıkesir

Balıkesir'de 198 bin 512 öğrenci karne aldı.

Naim Süleymanoğlu İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Vali İsmail Ustaoğlu, öğrencilerle sohbet etti.

Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, daha sonra öğrencilere karnelerini dağıttı.

Programa, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz da katıldı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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