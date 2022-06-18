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Öğrenciler karne hediyesi olarak sahipsiz sokak hayvanlarını sahipleniyor

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Öğrenciler karne hediyesi olarak sahipsiz sokak hayvanlarını sahipleniyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde, "Can dostu sahiplendiriyoruz" projesi kapsamında karne heyecanı yaşayan öğrencilere aileleri, hediye olarak sahipsiz sokak hayvanlarını sahiplendiriyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, "Can dostu sahiplendiriyoruz" projesi kapsamında karne heyecanı yaşayan öğrencilere aileleri, hediye olarak sahipsiz sokak hayvanlarını sahiplendiriyor.

Keşan Belediyesince başlatılan projeyle çocuklara hayvan sevgisi kazandırılması ve sorumluluk bilincinin artırılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, barınaktan kedi veya köpek sahiplenen öğrencilere "can dostu" hediyelerini teslim etti.

Öğrencilere güzel bir yaz tatili dileyen Helvacıoğlu, hayvanlar için kulübe, mama ve su kabı da hediye etti.

Örnek bir karne hediyesi uygulaması başlattıklarını belirten Helvacıoğlu, pet shoplardan evcil hayvan satın alınması yerine öğrencilere barınaktan hayvan sahiplenebileceğini dile getirdi.

Helvacıoğlu, öğrencilere sevimli birer karne hediyesi verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz bundan sonra yaşamları boyunca barınaktan sahiplendikleri sokak hayvanlarıyla can dostu olacak. Çocuklarımıza hem hayvan sevgisinin önemini vurguluyor, hem de unutmayacakları karne hediyesi veriyoruz. Sadece öğrencilerimizi değil, sahiplenmek isteyen tüm vatandaşlarımızı barınağımıza bekliyoruz."

Proje kapsamında, 2 kedi ve 2 köpek, 4 öğrenciye karne hediyesi olarak verildi.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Edirne Keşan kedi Güncel Haberler

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