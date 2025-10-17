Öğrenciler Jandarma ile Tanıştı

Tekirdağ'da özel bir ilkokulun öğrencileri Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Jandarma personeli öğrencilere, jandarma mesleğinin tanıtımı ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Ardından, öğrenciler köpek timleri ve motosikletli asayiş timleri tarafından sergilenen gösterileri izledi.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi öğrencileri bilgilendirdi.

Ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.