Öğrenciler İçin Tarımsal Bilgilendirme Toplantısı
19 Mayıs'ta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilere yönelik tarımsal konularda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda suyun bilinçli tüketimi ve kahverengi kokarca ile mücadele konuları ele alındı.
19 Mayıs'ta öğrencilere yönelik tarımsal konularda bilgilendirme toplantısı yapıldı.
19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle belirlenen okullarda öğrencilere yönelik tarım sektöründe suyun bilinçli tüketimi ve tarım ürünlerine ciddi zararlar veren kahverengi kokarcayla mücadele konularında bilgi aktırıldı.
Öğrencilere, eğitimlerle bilinçli su tüketimi ve kahverengi kokarca ile mücadelede farkındalık oluşturarak bu mücadeleye katkı sağlaması hedefleniyor.
Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel