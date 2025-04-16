Öğrenciler İçin Tarımsal Bilgilendirme Toplantısı

19 Mayıs'ta öğrencilere yönelik tarımsal konularda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle belirlenen okullarda öğrencilere yönelik tarım sektöründe suyun bilinçli tüketimi ve tarım ürünlerine ciddi zararlar veren kahverengi kokarcayla mücadele konularında bilgi aktırıldı.

Öğrencilere, eğitimlerle bilinçli su tüketimi ve kahverengi kokarca ile mücadelede farkındalık oluşturarak bu mücadeleye katkı sağlaması hedefleniyor.