Öğrenciler için otobüs durağına taşlarla bank yaptı

AVCILAR'da oturan İlyas Tok (70), otobüs durağına kabin ve bank yapılması için ilçe belediyesine gitti. Ancak Tok'a, İBB 153 Çözüm Merkezi'ni araması gerektiği söylendi. 153'ü arayan Tok yine çözüm bulamayınca gece boyunca boş araziden topladığı taşlarla durağa bank yaptı. Öğrencilerin çantalarını koyması için çanta koyma yerleri oluşturan Tok, "Bölgede 2 okul var, bu duraktan en az 200-300 civarı öğrenci otobüs kullanacak. Otobüsler de tıklım tıklım oluyor. Çocukların burs parası da yok, otobüsü kullanıyorlar" dedi. Çalışmalar sırasında ellerinde yaralar oluşan Tok'un durak mücadelesine tanık olan Taner Tanrıverdi, "İlyas amca akşam saat 20.00 sıralarında geliyor, sabah 05.00'e kadar burada çalışıyor. Bu taşları elleriyle taşıdı. Çocuklar burada İETT otobüsüne binerken, İlyas amcanın yaptığı banklarda oturuyor" ifadelerini kullandı.

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde yaşayan İlyas Tok Lilyum Sokak'taki otobüs durağına kabin ve bank yapılması için harekete geçti. Bunun için Avcılar Belediyesi'ne giden Tok'a İBB 153 Çözüm Merkezi'ni araması gerektiği söylendi. Çözüm merkezini arayan ancak bir sonuç alamayan Tok, çareyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a isteğini dile getiren bir mektup yazmakta buldu. Mektupla yola çıkan Tok, o gün Beykoz'da bir programa katılan Erdoğan'ı göremeyince geri dönmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına giderken uzun süre otobüs bekleyen Tok, çevredeki okullara devam eden öğrencilerin durumunu düşünerek, durağın bulunduğu kaldırıma bank ve kabin yapmaya karar verdi ardından da harekete geçti.

GECE TOPLADIĞI TAŞLARLA BANK YAPTI

Bunun üzerine durağı yapmak için harekete geçen Tok, önce boş araziye atılmış ve işe yaramayan kaldırım taşlarını toplamaya başladı. Tok ardından gece boyunca topladığı taşlarla otobüs bekleyen yolcuların oturması için banklar yaptı. Öğrencilerin çantalarını koyması için çanta koyma yerleri de oluşturan Tok, durağın arkasında bulunan otluk alanı da yangın çıkma ihtimaline karşı elleriyle temizledi. Çalışmalar sırasında Tok'un ellerinde yaralar oluştu. Ayrıca durakta bekleme süresinin uzun olduğuna değinen Tok, özellikle kış aylarında zorlanacaklarını düşünerek bank yapmaya başladığını dile getirdi. Sabah saatlerine kadar çalışan ve kendini bu işe adadığını belirten Tok, ilgili kurumlardan destek bekliyor.

'200-300 CİVARINDA ÖĞRENCİ OTOBÜS KULLANACAK'

Gece gündüz demeden kendi imkanlarıyla otobüs durağı oluşturmak için mücadele eden İlyas Tok, "Güneşte çalışıyorum kafam şişti. Avcılar Belediyesi'ne gidip duraklarla hangi birimin ilgilendiğini sorarak öğrendim. Durağı neden yapmadıklarını, neden kabin ve bank olmadığını sordum. Bana o işle ilgilenmediklerini söyleyerek, 153'ü aramam gerektiğini söylediler. İki kere üç kere 153'ü aradım. 153'ü arayarak gerekirse imza toplayıp valiye durumu anlatacağımı söyledim. Bölgede 2 okul var, bu duraktan en az 200-300 civarı öğrenci otobüs kullanacak. Otobüsler de tıklım tıklım oluyor. Çocukların burs parası da yok, otobüsü kullanıyorlar. Ben Beykoz'a Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına mektup vermeye gidecektim. 1 saat 25 dakika burada bekledim. 1 saat 25 dakika da Altınşehir'de bekledim. Ben oraya varıncaya kadar saat 16.00 oldu" dedi.

'ÇANTALARINI KOYMALARI İÇİN SETLER OLUŞTURDUM'

Sabah ezanına kadar çalıştığını söyleyen Tok, "Çocuklar buradan otobüse binecek. 6 yaşındaki çocuk bu duraktan otobüse binecek. Annesi onu okuldan alacak. Çocukların sırtındaki çanta da kitap dolu. O haliyle burada 1 saat otobüs bekleyecek. Setleri oluşturdum belki çantalarını koyarlar diye. Çocuklar için, halk yararına, insanlık için. Kendimi heba ettim, sabah ezanına kadar çalışıyorum. Otluk alanda yangın çıkma ihtimali var. Dikenli otlarla dolu, otluğu da temizliyorum; bıçakla hepsini temizledim. Ellerimde otluk alanı temizlerken yaralar oluştu. Bu sıcakta, nerde kabinli durak, nerede bank, yarın öbür gün kar yağdığında ne olacak " diye sordu.

'AKŞAM 20.00'DEN SABAH 05.00'E KADAR ÇALIŞIYOR'

Durağın arkasında bulunan sitenin güvenlik personeli Taner Tanrıverdi İlyas Tok'un mücadelesine tanık olduğunu belirterek, "İlyas amca akşam saat 20.00'de geliyor, sabah saat 05.00'e kadar burada çalışıyor. İlyas amca, kullanmış olduğu taşları tarladan getirdi ona biz şahidiz. Otluk alanı da bıçak ve elleriyle temizledi. Bazı vatandaşlar 'İlyas amca burada ne yapıyorsun' diye soruyorlar. İlyas amca da okullar açıldığında buraya bir durak istediğini söylüyor. İlyas amca da kendi çabalarıyla bu taşları elleriyle taşıdı. Çocuklar burada İETT otobüsüne binerken, İlyas amcanın yaptığı banklarda oturuyorlar Allah razı olsun diyorlar. İlyas amca kendisi de sitede oturuyor; kendisi de kiracıdır. İlyas amcanın şu gördüğünüz ellerindeki yaralar otları biçerken oldu" dedi.