MEB, Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında bilgi yarışması düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında, Türkiye genelindeki tüm ortaöğretim kurumları öğrencilerine yönelik, "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı bilgi yarışması düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin milli ve manevi duygularını pekiştirmek, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasını ve İstiklal Mücadelesi'nin ruhunu genç kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenecek yarışma, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla önce okul, ardından ilçe, il, bölge ve sonunda Türkiye finali olmak üzere beş aşamada gerçekleştirilecek.

İlçe yarışmaları 3-10 Şubat, il yarışmaları 10-20 Şubat, bölge yarışmaları 20 Şubat-5 Mart tarihlerinde ve Türkiye finali yarışması da 12 Mart haftasında düzenlenecek.

Her aşamada, her sınıf düzeyinden bir öğrenci olmak üzere 4 kişiden oluşan takımlar yarışacak. Yarışma soruları, "İstiklal Marşı'nın Yazılış Süreci, Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı ve Fikir Dünyası, İstiklal Marşı'nın Edebi Yapısı ve Anlamı, TBMM'de Kabul Süreci ile İstiklal Marşı ile Milli Mücadele Arasındaki İlişki" konu başlıklarından hazırlanacak.

Yarışmanın final sonuçları, Bakanlığın resmi iletişim kanallarından kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye finali yarışmasında birinci olan takıma, ödül ve başarı belgesi verilecek.