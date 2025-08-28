Öğrenciler Hava Kuvvetleri'nde Kariyer Planlaması İçin Fırsat Elde Etti

Kızılırmak ilçesinde öğrencilerin kariyer planlarına katkı sağlaması amacıyla Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı ziyareti gerçekleştirildi.

Kızılırmak Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Kızılırmak Gençlik Merkezi tarafından, mesleki ve teknik farkındalıkları artırmak ve kariyer planlamasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen geziye, 12-15 yaş arasındaki öğrenciler katıldı.

Öğrenciler bu kapsamda ziyaret ettikleri Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda F-16 savaş uçağı, kurtarma helikopterleri, pilotluk mesleği konularında bilgi aldı, simülatörde F16 kullanma deneyimi yaşadı.