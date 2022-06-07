Öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri kıyafetlerle farkındalık yürüyüşü yaptı - Haberler

Öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri kıyafetlerle farkındalık yürüyüşü yaptı Kağıthane'de ilkokul öğrencileri, "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri kıyafetleriyle yürüdü. Kağıthane'de ilkokul öğrencileri, "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri kıyafetleriyle yürüdü. Ziyapaşa İlkokulunda okuyan ikinci sınıf öğrencileri, "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Geri dönüşüm malzemelerinden el emekleriyle hazırladıkları renkli giysileri giyen öğrenciler, çevre duyarlılığında farkındalık oluşturmak amacıyla "çevremize çözüm geri dönüşüm", "çöpleri topla çevreni koru", "dönüşüm olur dönüşü olmaz" yazılı dövizler taşıdı. Çağlayan Meydanı'nda yürüyüş yapan öğrencilere, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Dilekçi, Ziyapaşa İlkokulu Müdürü Kemal Sarıkcı ve veliler de destek verdi. Çevre bilincini artırmak amacıyla böyle bir etkinliğe imza attıklarını söyleyen Ufuk Dilekçi, "Buradaki amacımız biraz daha çevreye karşı duyarlılığımızı artırmak ve toplumun da bu noktada biraz daha duyarlı kalmasını sağlamaktı." ifadelerini kullandı. AA / İrem Demir - Güncel Kağıthane Türkiye Güncel Haberler

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