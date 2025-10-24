Öğrenciler Gazze İçin Yardım Kermesi Düzenledi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenciler tarafından Gazze'ye yardım kermesi düzenlendi.

ÇEDES Projesi kapsamında Ulaş İlkokulu ve Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu işbirliğinde öğretmen, öğrenci ve velilerinin destekleriyle "ÇEDES Gazze İçin Seferber" konulu kermes yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ali Uysal, kurum amirleri ve velilerin katıldığı kermesin açılışı, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli'nin yaptığı duayla gerçekleştirildi.

Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimin duyarlılığı ve bu anlamlı etkinliğe gösterdikleri özveri bizleri gururlandırdı. Bu kermes, öğrencilerimizin yardımseverlik ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli bir örnektir." dedi

Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu Müdürü Yusuf Efe ise kermese destek verenlere teşekkür ederek, "Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin büyük desteğiyle gerçekleştirilen kermeste el emeği işlemeler ve çeşitli yiyecekler satışa sunuldu. Kermesten elde edilecek geliri Gazze'deki kardeşlerimize yardım olarak göndereceğiz." ifadelerini kullandı.