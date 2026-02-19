Haberler

Fırtınada düşmek üzere olan Atatürk büstünü öğrenciler el birliği ile korudu

Adana’da bir okulun bahçesinde fırtına sırasında düşmek üzere olan Atatürk büstü, öğrenciler tarafından korundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), sarı kod uyarısı yaptığı kentte dün fırtına ve sağanak etkili oldu. Kentte pek çok caddeyi su basarken, ağaçlar devrildi. Seyhan ilçesi Büyüksaat Ortaokulu bahçesindeki Atatürk büstü de fırtınanın etkisiyle sallanmaya başladı. Durumu fark eden bir öğrenci, arkadaşlarını da çağırarak büstün yanına gitti. 4 öğrenci, düşmek üzere olan büstü elleriyle tutarak fırtına bitene kadar korudu. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
