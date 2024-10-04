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Öğrenciler Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Sokak Hayvanları Merkezini Ziyaret Etti

Öğrenciler Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Sokak Hayvanları Merkezini Ziyaret Etti
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Kahramankazan'da, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla öğrenciler, sokak hayvanlarına yönelik farkındalığı artırmak için Belediyesi'ne ait Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Etkinlikte çocuklar hayvanları tanıma fırsatı buldu.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla öğrenciler, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Minik öğrenciler, öğretmenleri ve görevlilerin gözetiminde kedi ve köpeklerin bulunduğu alanları gezdi.

Ziyaretlerin ilk bölümünde Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da çocuklara eşlik etti.

Ellerinde hayvan sevgisini anlatan yazı ve resimlerin olduğu dövizlerle rehabilitasyon merkezine gelen çocuklara hayvanları tanıtan broşürler verildi.

Belediye Sağlık İşleri Müdürü Sibel Kayıhan, AA muhabirine, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında merkezlerinde öğrencileri misafir ettiklerini dile getirerek, "Çocuklarımızda hayvan sevgisinin gelişmesine vesile olmak için bu etkinliği düzenledik. Kedilere, köpeklere dokundular, onları sevdiler ve onların da bir can taşıdığını yakından gördüler." dedi.

Evcil hayvan edinmek isteyenlere çağrıda bulunan Kayıhan, isteyenlerin merkezden aşıları ve bakımları düzenli olarak yapılan kısırlaştırılmış kedi ve köpeklerden sahiplenebileceklerini kaydetti.

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Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel

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