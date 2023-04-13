Öğrenciler doğal gaz santralinde elektrik üretimini yerinde deneyimledi

Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Yüksek Gerilim Dalı'nda eğitim alan 45 öğrenci, doğal gaz santrallerinin elektrik üretim sürecine yerinde tanıklık etti.

2018 yılından beri devam eden "Enerjinin Yıldızları" Projesi ile yüzlerce öğrenciyi sektöre kazandıran BEDAŞ, Yüksek Gerilim Dalı öğrencileri için EÜAŞ İstanbul Doğal Gaz Santralleri İşletme Müdürlüğü'ne özel bir gezi düzenledi.

Elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm sunmak, genç istihdamına katkıda bulunmak hedefiyle 2018 yılından beri yürütülen "Enerjinin Yıldızları" projesinin İstanbul Avrupa Yakası'ndaki ayağını üstlenen ve bugüne kadar yüzlerce öğrenciyi sektöre kazandıran Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Yüksek Gerilim Dalı öğrencilerini saha dersleri ile geleceğe hazırlıyor.

Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde BEDAŞ'ın desteği ile yeniden hayata geçen Yüksek Gerilim Dalı Bölümü öğrencileri, uygulamalı dersler kapsamında bu kez doğal gaz çevrim santrallerinin çalışma sistemine yerinde tanıklık etti. BEDAŞ tarafından 11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) İstanbul Doğal Gaz Santralleri İşletme Müdürlüğü'ne düzenlenen teknik geziye 3 eğitimci ile 45 öğrenci katıldı. EÜAŞ yetkilileri tarafından ağırlanan geleceğin enerji sektörü çalışanlarına BEDAŞ'tan İSG Müdürü Ozan Bozlak, İSG Uzmanı İbrahim Demir, Avcılar İşletme Müdürü Ensar Eryılmaz ile İşletme Uzmanı Kemal Korkmaz eşlik etti.

"UYGULAMALI EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ PROFESYONEL ÇALIŞMA HAYATINA HAZIRLIYOR"

Elektrik dağıtım sektöründe uygulamalı eğitimin önemine dikkat çekerek "Elektrik dağıtım sektörünün kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmasında, eğitimli ve teknik becerilere sahip çalışanların payı büyük" diyen BEDAŞ İSG Müdürü Ozan Bozlak, uygulamalı eğitimlerin öğrencileri profesyonel çalışma hayatına hazırladığını söyledi.

Bozlak, "Elektrik dağıtım sektörü riskli bir alan olduğu için öğrencilerin teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim ile desteklenmesi gerekiyor. Verdiğimiz derslerle elektrik ekipmanları nasıl kullanılır, güvenli çalışma prosedürleri nelerdir ve acil durumlarda yapılması gerekenler gibi konularda öğrencilerimizi çalışma hayatına hazırlıyoruz. Elektrik Piyasası dersi başta olmak üzere şebeke bakımı, malzeme eğitimi, havai hat uygulama, iş sağlığı ve güvenliği, aydınlatma, kayıp kaçak, müşteri operasyonları, sayaç ve ölçü eğitimi gibi konuları hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarıyoruz. Bu sırada sistemin gerçek hayatta nasıl çalıştığını, elektriğin üretildiği noktadan evlere, fabrikalara, okullara nasıl ulaştığını, enerji kaynaklarına göre elektrik üretim süreçlerini teknik geziler düzenleyerek genç meslektaşlarımıza anlatmaya gayret ediyoruz. Bu eğitim-öğretim döneminde de EÜAŞ'ın İstanbul Doğal Gaz Santralleri İşletme Müdürlüğü'nü öğrencilerimiz ile ziyaret ederek doğal gaz çevrim santrallerinin işleyiş esaslarını yerinde gösterme fırsatı bulduk" dedi.

ENERJİNİN YILDIZLARI PROJESİ 3 İLDE DEVAM EDİYOR

2018 yılından bu yana üç ilde devam eden Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2018'de yapılan 'Mesleki Eğitim Protokolü'nün ardından Antalya, Sivas ve İstanbul'da belirlenen 3 meslek lisesinde Yüksek Gerilim Dalı Bölümü açılmıştı. Proje çerçevesinde bu dalı tercih eden öğrenciler, BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ uzmanları tarafından teorik ve uygulamalı dersler ile destekleniyor. Ayrıca 3 şirket öğrencilere eğitim hayatları sırasında burs ve staj imkanı, mezuniyetlerinden sonra da istihdam olanağı sağlıyor.