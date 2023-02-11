Öğrenciler, depremzedeler için soba ve su geçirmez tulum üretiyor

ANTALYA'daki mesleki ve teknik liselerin öğrenci ve öğretmenleri, ürettikleri varil sobalarla, diktikleri su geçirmez uyku tulumları ile kışlık kıyafetleri, deprem bölgesine gönderiyor. Şu ana kadar içinde gıda ürünleri de olan toplam 21 TIR, bölgeye sevk edildi.

Tüm Türkiye'nin hem arama- kurtarma hem de gıda, giyecek, barınma ve ısınma amaçlı tüm ihtiyaçlarına yönelik tek yürek olduğu deprem bölgesi için, Antalya'daki mesleki ve teknik liseler, tüm üretimlerini bu yöndeki ihtiyaçlara dönüştürdü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, kentte bulunan 81 mesleki ve teknik lise ile 11 mesleki eğitim merkezi ile 1 olgunlaşma enstitüsünde, deprem bölgesinde kullanılacak sobadan yağmur- su geçirmez kışlık tuluma, mobil mutfaktan ekmek üretimine öğrenci ve öğretmenler gece-gündüz demeden çalışıyor.

Manavgat Halk Eğitim Merkezi'nde ise bere ve mont üretimi yapılıyor. Soba, mont, bere, uyku tulumu, polar gibi kışlık kıyafetler günlük olarak yardım TIR'ları ile bölgeye sevk ediliyor. Şu ana kadar içinde gıda ürünleri de olan toplam 21 TIR, bölgeye gönderildi. Ayrıca depremin ilk günü Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 15 kişilik 2 arama- kurtarma ekibi Hatay ve Kahramanmaraş'a gönderildi. Psikolojik destek için de 24 rehber öğretmen Adıyaman'a gitti. Meslek lisesi öğrencileri, depremzede çocuklar için oyun odası kurumları ve mobilyalarının üretimini de yapıyor.