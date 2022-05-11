Öğrenciler çevre dostu tesisi inceledi

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Atıksu Arıtma Tesislerinin önemi ve işleyişi hakkında düzenlediği eğitim gezilerine devam ediyor. Bu doğrultuda MASKİ yetkilileri Turgutlu Atıksu Arıtma tesisinde MABEM'li öğrenci ve öğretmenlerini ağırladı. Öğrenciler, Atıksu Arıtma Dairesi yetkili personeli ve öğretmenleri ile birlikte Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisini yakından görme fırsatı bulurken tesisin şehrimiz ve insan sağlığı için ne denli önemli olduğunun bilincine vardılar.

Öğrencilerden MASKİ'ye teşekkür

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan teknik personelin ev sahipliği yaptığı gezide, tesisin üniteleri gezdirilerek arıtma süreci hakkında bilgi verildi. Öğrencilere, atıksuyun geçtiği üniteler ile giriş ve çıkış suyu arasındaki fark, bertaraf yöntemleri, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gibi süreçler anlatıldı. Tesis hakkında verilen teknik bilgileri pür dikkat dinleyen öğrenciler, ziyaretten memnun kaldıklarını belirterek MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

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