Öğrenciler Can Dostlarını Büyükşehir'le Seviyor - Haberler

Bu kapsamda merkezi ziyaret eden Şehzadeler İlkokulu ile Halil Yurtseven İlköğretim Okulu öğrencileri, hem can dostlarını tanıdı hem de branş köpeklerinin yaptığı gösteriyi ilgiyle izledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Merkezde yer alan Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki can dostları ziyaret eden Şehzadeler İlkokulu ile Halil Yurtseven İlköğretim Okulu öğrencileri, merkez yetkililerinden ve gönüllülerden hayvan bakımı, hayvan sevgisi ve iletişim noktasında bilgi sahibi oldular. Öğrencilere ziyaret esnasında 'Spil' ve 'Üzüm' isimli branş köpekleriyle gösteri de gerçekleştirildi. Eğitmen Serhan Karabey Doğru gözetiminde yapılan gösteriyi ilgiyle takip eden öğrenciler, merak ettikleri konular hakkında da sorularını yönelttiler. Ziyaretler, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirilmesiyle noktalanırken, öğrencilerin mutluluğu da gözlerinden okundu. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, okul ziyaretlerinin bu noktada önemli olduğunu ifade etti.

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