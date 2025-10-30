Öğrenciler 'Bir Bilmecem Var Çocuklar' Tiyatrosunu İzledi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenciler, "Bir Bilmecem Var Çocuklar" adlı tiyatro oyununu izledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğünce, ilkokul öğrencilerine yönelik C Ankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde Eti Çocuk Tiyatrosu tarafından "Bir Bilmecem Var Çocuklar" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Oyunu, öğrenciler iki seans halinde izleme fırsatı buldu.

Yazarlığını Dr. İpek Wiesman'ın yaptığı, yönetmenliğini Ünsal Sicili'nin üstlendiği oyunda, Buse Doğan, Çağatay Varol, Gülşah Kağan, Hakkı Can Erol ve Onur Doğan rol aldı.

Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, ailelere ve öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini bildirdi.