Çubuk ilçesinden gelen öğrenciler Beypazarı'nı gezdi
Çubuk Şehit Emre Tunca İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, veliler eşliğinde Beypazarı'ndaki tarihi ve turistik mekanları gezdi. Öğrenciler, geziden memnun kaldıklarını ve müzeleri çok beğendiklerini belirtti.
Çubuk ilçesinden gelen öğrenciler, velileri ve öğretmenleriyle Beypazarı'ndaki tarihi ve turistik mekanları gezdi.
Çubuk Şehit Emre Tunca İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, veliler eşliğinde kültür gezileri kapsamında Beypazarı'na geldi.
İlçenin tarihi mekanları ile Kültür Evi, Kent Tarihi ve Yaşayan müzelerini gezen öğrenciler, buralarda görevlilerden bilgi aldı.
Öğrenciler, Beypazarı gezisinden memnun kaldıklarını ve müzeleri çok beğendiklerini belirtti.