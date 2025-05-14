Öğrenciler Beypazarı'na Kültür Gezisi Düzenledi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki özel bir ilkokul, öğrencilerine Beypazarı'nda kültür gezisi düzenleyerek tarihi ve turistik mekanları ziyaret ettirdi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki özel bir ilkokulda öğrenim gören öğrenciler, tarihi ve turistik ilçe Beypazarı'na kültür gezisi düzenledi.
İlçedeki müzeleri ziyaret eden öğrenciler sergilenen eserler hakkında bilgilendirildi.
Öğrenciler tarihi konakları gezdi, ilçenin kültürel ve tarihi varlıklarına ilişkin bilgi edindi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel