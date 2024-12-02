Öğrenciler, Atalarının Eşyalarıyla Nostalji Müzesinde Buluştu

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Mersin'de ilkokul 4. sınıf öğrencileri, dede ve ninelerinden temin ettikleri geçmişe ait eşyalarla bir müze kurarak nostalji yolculuğu yaşattı. 'Kültürün İzinde' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler geçmişe dair önemli bir deneyim elde etti.

Çocukların, atalarının kullandığı eşyalarla kurduğu müze nostalji yaşattı

Mersin'de ilkokul 4. sınıf öğrencileri, dede ve ninelerinden temin ettikleri geçmişi yansıtan bir birinden farklı eşyalarla müze kurdu, nostalji yolculuğu yaşattı

MERSİN - Mersin'de ilkokul 4. sınıf öğrencileri, dede ve ninelerinden temin ettikleri geçmişi yansıtan bir birinden farklı eşyalarla müze kurdu nostalji yolculuğu yaşattı.

Toroslar İlçesi'nde bulunan 19 Mayıs İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencileri 'Kültürün İzinde' projesiyle binin üzerinde geçmişi günümüze taşıyan eşyaları bir araya getirdi. Getirilen eşyalarla, bir müze kuran öğrenciler, giydikleri kıyafetlerle de geçmişi hatırlattı. Dede ve nineler de çocuklara eşlik ederek sergiyi gezdi, onlara kullandıkları eşyalar hakkında bilgi verdi.

Proje ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Ahmet Demirel, "Bakanlığımızın yürüttüğü 'Kültürün İzinde' projesi kapsamında ünitelerinde konuyu işleyen 4. sınıf öğrencilerimizle etkinlik yapalım istedik. Öğrencilerimizi, velilerimiz ve öğretmenlerimizi harekete geçirdik. Geçmişten bugüne kullandığımız eşyaları toparladık. Öğrencilerimizin geçmişte neler yaşanmış görmesini istedik.

Torunu ile gelen Müstakime Yüksel," Torunum 'anneanne bana eski eşyalardan vereceksin'dedi. Bizde ne varsa toparladık getirdik. Eskiden biz bunları yaptık, kullandık dedim. Eski yaşantımızı gösteriyor diye kendimi çok mutlu hissettim, sevindik" diye konuştu.

Geleneklerini unutturmayan öğretmenlere teşekkür eden Gazi Osman Hanamlı da" Bizler yaşadık, bizden sonraki nesillerin de atalarının nasıl bir hayat yaşadığını görmesi lazım" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Eslem Ata ise " Biz 'Kültür ve Miras' ünitesini daha yakından tanımak için eskiden kalma eşyaları getirdik. Böyle bir sergi düzenledik. Eskiden yaşayan insanların ne kadar zorluklar çektiğini şimdi anladık. Eskiden teknoloji aletler olmadığı için şuan kendimi şanslı hissetim " ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, Atalarının Eşyalarıyla Nostalji Müzesinde Buluştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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