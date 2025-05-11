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Öğrenciler Anneler Günü'nü Duygusal Bir Etkinlikle Kutladı

Öğrenciler Anneler Günü'nü Duygusal Bir Etkinlikle Kutladı
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Kars'ın Akyaka ilçesindeki Büyük Durduran İlkokulu öğrencileri, Anneler Günü dolayısıyla kapı kapı dolaşıp annelerine hediye ettikleri çiçekler ve resimlerle duygusal anlar yaşattı. Öğretmenler, etkinlikte velilerin mutluluğunu ön planda tuttu.

Kars'ın Akyaka ilçesinde ilkokul öğrencileri, Anneler Günü dolayısıyla çizdikleri resimler ile çiçekleri kapı kapı dolaşıp annelere hediye etti.

Büyük Durduran İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde köydeki annelere çiçek ve boyadıkları resimleri hediye ederek duygusal anlar yaşattı.

Okul Müdür Vekili İrem Şardağ, AA muhabirine, Anneler Günü'nü kutlayarak, "Köy okulunda çalışmak benim için tarif edilemez bir duygu. Öğrencilerimizi hem akademik olarak hem de sosyal duygusal anlamda en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Bu gibi özel günlerde hem çocuklarımıza hem de velilerimize bu duyguyu yaşatmak çok kıymetli." dedi.

Köydeki öğretmenlerle etkinliği organize ettiklerini anlatan Şardağ, "Elimizden geldiğince velilerimizi mutlu etmeyi amaçladık, kapı kapı dolaşıp hediyelerimizi ulaştırdık. Gözlerinde gördüğümüz mutluluk, bizim için her şeye değer. Burada kaldığım sürece okulumu güzelleştirmek, çocuklara umut olmak için elimden gelenin fazlasını yapacağım. 'Bu çiçek, benim için dünyanın en değerli hediyesi' etkinliğinden veliler duydukları memnuniyeti dile getirdi, çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Velilerden Bircan Bitiktaş da çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Hepsine çok teşekkür ederim. Bizi düşündüğünüz, tüm anneleri unutmadığınız için çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.

Semra Kaya ise duygularını, "Öğretmenlerime ve çocuklara çok teşekkür ediyorum. Bu güzel duyguyu bana yaşattıkları için Allah bin kere razı olsun. Bana dünyaları verseler, bu kadar mutlu olmazdım. Bu çiçek benim için altın değil, dünya değerinde." sözleriyle paylaştı.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel
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