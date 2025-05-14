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Öğrenciler Anadolu Masallarını Sahneye Taşıdı

Öğrenciler Anadolu Masallarını Sahneye Taşıdı
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Yozgat'ta Yeni Çeltek İlkokulu öğrencileri, 'Anadolu Masalları Canlanıyor' projesi kapsamında masalları tiyatro oyununa dönüştürdü. Masal karakterleri sahnede canlanırken, öğrenciler topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirdi.

Anadolu masallarını sahnede canlandırdılar

YOZGAT - Yozgat'ta Anadolu masallarını tiyatro oyununa çeviren öğrenciler ve öğretmenleri ustalıklı oyunlarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Yeni Çeltek İlkokulu öğrencileri, Anadolu masallarına hayat verdi. 'Anadolu Masalları Canlanıyor' projesi kapsamında öğrenciler, öğretmenlerinden çeşitli masallar dinledi. Masalları okuyup kendi sözleriyle anlatan öğrenciler, masalların ana karakterlerini sahneye taşıdı. Hayvanların konuşturulması, aile yaşamı, doğadan çıkarılacak dersler gibi temaların işlendiği tiyatro oyunu oldukça ilgi topladı.

"Anadolu masalları hayalimi sınıfımla gerçekleştirdim"

Sınıf Öğretmeni Fatma Künbetli masal tiyatrosunun ortaya çıkış yolculuğu anlatarak, "Dilimizin zenginlikleri adı altında Anadolu masallarını çocuklarımız önce benden dinlediler, masal kitaplarıyla tanıştılar, ardından da içerisindeki rolleri sahneye taşıdılar. Dördüncü sınıf öğrencilerimle birlikte bu çalışmayı yaptık. Bu tiyatronun bir anı olarak kalmasını istedim. Hayatlarında tiyatro yer edinsin ve böyle vedalaşalım istedim. Yaklaşık 4 aydır bu gösteri için hazırlanıyoruz. Öğrencilerimiz masal anlatmayı öğrendi. Dil gelişimlerine katkısı oldu, sahne heyecanını attılar, topluluğun önünde konuşma becerileri gelişti. Anadolu masalları benim gibi onların da hayali oldu. Anadolu masalları için ben 2 yıl önce bir seminere katılmıştım. O günden beri bu benim hayalimdi. Hayalimi sınıfımla gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" ifadelerine yer verdi.

Yeni Çeltek İlkokulu öğrencisi Arya Halisdemir, "Buradaki görevim masal anlatıcısıydı. Bu etkinlik sayesinde daha düzgün konuşmayı, kalabalığın önüne çıktığımda heyecanlanmamayı öğrendim" dedi.

Ahmet Efe Beyazit ise, "Bu etkinlik bana toplumun karşısında konuşmayı ve masal anlatmayı öğretti. Masallardan bazı kişilere güvenmemek gerektiğini, güzel arkadaşlıklar kurmayı ve inanılmaz gibi görünen şeylere inanmayı öğrendim. Çünkü inanırsak gerçekleşebilir. İzleyenlere geldikleri için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Güncel
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