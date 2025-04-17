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Öğrenciler Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda Yarıştı

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Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlenen 'Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda öğrenciler strateji ve dikkat oyunlarında kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrenciler akıl ve zeka oyunlarında buluştu

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde öğrenciler "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" heyecanını yaşadı.

Oltu Cumhuriyet Ortaokulu salonunda düzenlenen "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası", kıyasıya rekabetin ve büyük bir heyecanın yaşandığı anlara sahne oldu. Öğrenciler arasında zekaya dayalı strateji ve dikkat oyunlarında gerçekleşen mücadelelerde dereceye giren öğrencilere ödüllerini Oltu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Kalkan takdim etti.

İlkokul ve ortaokul düzeyinde düzenlenen turnuvada öğrenciler farklı oyun kategorilerinde hünerlerini sergiledi. Turnuva boyunca öğrenciler hem eğlendi hem de zihinsel becerilerini ortaya koyma fırsatı buldu.

İlkokul Turnuva Birincileri: Abluka: Berat Veysel Bulut - Atatürk İlkokulu, Motif: Elif Su Öztürk - Atatürk İlkokulu. Pentago: Miraç Osman Yaşar - Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Küre: Mehmet Enes Aykurt - Atatürk İlkokulu. Equilibrio: Elif Hümeyra Kalkan - Atatürk İlkokulu. Ortaokul Turnuva Birincileri: Pentago: Arin Bora - Cumhuriyet Ortaokulu. Kulami: Ümmügülsüm İnce - Küçük Orcuk Ortaokulu. Mangala: İsmail Berat Aykurt - Karabekir Ortaokulu. Küre: Arda Karabulut - Cumhuriyet Ortaokulu. Abluka: Batu Özdemir - Karabekir Ortaokulu.

Etkinlik sonrası konuşan Şube Müdürü Ahmet Kalkan, bu tür turnuvaların öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve strateji geliştirme becerilerine önemli katkılar sağladığını belirterek, tüm öğrencilere ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - Güncel
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