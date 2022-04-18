ÖĞRENCİLER 3 AYDA 23 TON ATIK TOPLAYARAK 36 MİLYON LİTRE İÇME SUYUNU KURTARDILAR

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - ?Hedef Sıfır Atık Sıfır Emisyon? kampanyasına katılan 347 öğrenci 3 ay içinde 23 ton atık toplayarak, 36 milyon litre suyu kirlenmekten kurtarırken, bin konutun aylık elektrik ihtiyacı kadar tasarruf sağlayıp, 500 yetişkin ağacı da kesmekten kurtardı.

Çevre sorununa dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak için 2022 yılını 'Ekoloji Yılı' ilan eden Büyükçekmece Belediyesi'nin doğal kaynakların tükenmesinin önüne geçilmesi, dünyanın atık çöplüğüne dönüştürülmemesi, daha az sera gazı salınımı hedefiyle başlattığı seferberlik 3 ayda büyüdü.

YERYÜZÜNÜN EN ÇEVRECİ ULAŞIM ARACI OLAN 100 BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ

Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün 'Hedef Sıfır Atık Sıfır Emisyon' sloganıyla başlattığı geri dönüşüm seferberliğine katılan 6 - 18 yaşında arası 347 öğrenci 3 ay içinde 20 bin 900 kilogram ambalaj atığı, 705 litre atık bitkisel yağ, 714 kilogram atık pil, 600 kilogram elektronik atık topladı. Toplanan atıklar bin konutun aylık elektrik ihtiyacı kadar elektrik tasarruf sağladı, 36 milyon litre suyu kirlenmekten kurtarırken 500 adet yetişkin ağacın kesilmesini de önledi. 1 Şubat 2022 tarihinde başlatılan ve 30 Nisan 2022 tarihinde sona eren geri dönüşüm kampanyasında en fazla atık toplayan 100 öğrenciye ise yeryüzünün en çevreci ulaşım aracı olan 100 bisiklet hediye edildi. Yarışma kapsamında en fazla atık toplayan 3 öğrenciye madalya takdim edildi. 750 kilogram ambalaj atığı toplayan Işıl Türkan Güngör birinciliği elde ederken, 614 kilogram atık toplayan Münevver Sena Atmaca ikinci, 588 kilogram atık toplayan Ozan Çubuklu ise 3'üncülük madalyası almaya hak kazandı.

'ÇOCUKLARIN BİLİNÇLENMESİNE KATKI SUNMAYI AMAÇLIYORUZ'

Çevreci öğrenciler için düzenlenen törende öğrencilerin bisiklet ve madalyaları Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı tarafından dağıtıldı. Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün başkanlığında almış olduğu karar doğrultusunda 2022 yılının 'Ekoloji Yılı' ilan edildiğini hatırlatan Ömer Kazancı şunları söyledi:

'Ekoloji yılı nedeniyle 2022 yılında Çevre Müdürlüğü'müz 'Hedef Sıfır Atık Sıfır Emisyon' diye bir kampanya başlattı. Yarışmacı olarak 347 kişi bu yarışamaya katıldı. Bunlardan 101 kişi bugün kazandı getirdikleri atıklarla. Yaklaşık ambalaj atığı olarak 20 bin 900 kilogram ambalaj atığı, bitkisel atık yağı 705 litre, atık pil 714 kilogram, elektronik atık da 600 kilogram olmak üzere bir atık madde toplandı. Esas itibariyle buradaki hedefimiz bu atıkların toplanması bir tarafa çocuklarımıza, yaşadığımız çevreye duyarlı, sağlıklı bir gelecek bırakmak için çocukların bilinçlenmesine katkı sunmak amacıyla bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu sadece bugüne dair değil. Büyükçekmece Belediyesi olarak Çevre Müdürlüğü'müz bütün Büyükçekmece'deki okullar olmak üzere çocuklara bu konuda eğitimler vererek bir bilinç oluşturma çabası içindeyiz. Yaşanacak tertemiz bir çevre için bunu yapmak zorundayız.??

'BEN GERİ DÖNÜŞÜMLE DOĞAYI KORUMAYI ÇOK SEVDİM'

Aileleri ile ödül törenine katılan öğrencilerin coşkusu ve çevreye yönelik mesajları ise dikkat çekiciydi.

Ali Eren Aksoy, '17 yaşındayım. Bu bisikleti alabilmek için apartmanımdaki komşularımdan rica ettim. Herkes geri dönüştürülebilir atıklarını apartmanımızdaki kutuya attı. Bu sayede bu bisikleti alabildim. Herkesten de ricam bu şekilde olacaktır. Kimse geri dönüştürülebilir atıklarını çöpe atmasın. Özel kutulara atsın. Herkes için ricamız bu' dedi.

Sümeyye Demirkaya ise, "Ben bunu kazanmak için bayağı bir pil topladım. 15 kilogram falan. Dışarıya pil atmamalıyız. Çünkü çevreyi çok pis tutuyoruz. O yüzden ben de topladım. Dışardan da topladım birazcık. Öyle 15 kilogram pil topladım. Çöpleri dışarıya atmamalılar. Çevreyi kirleten çöpleri geri dönüşüm çöp kutusuna atmalılar. Çünkü normal çöplere atarlarsa daha çok dünyayı kirletiyorlar. Biz çocuklara daha yaşanabilir dünya bırakmak için daha çevreci olmalıyız' diye konuştu.

Derya Yakut da "9 yaşındayım. Çok geri dönüşüm verdik. Ben geri dönüşümle doğayı korumayı çok sevdim. Sadece bisiklet kazanmakla yetinmedim. Geri dönüşümün faydalarını da öğendim. Mesela plastik atıkların dünyaya ne kadar zarar verdiğini anladım. Ne kadar doğaya zarar verici olduğunu anladım. Gerçekten de çok zararlıymış. Bir daha geri dönüştürülecek şeyleri geri dönüşüm kutusuna atmak gerektiğini anladım' dedi.

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